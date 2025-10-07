"เสธ.หิ" เป็นประธานงานทอดกฐิน ประจำปี 68 สร้างองค์หลวงพ่อโสธร วัดจอมเกษ

วันนี้ (7 ต.ค.) ที่วัดจอมเกษ ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูธีรธรรมวงศ์ (หลวงพี่เลี้ยง) เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวัน 18 ต.ค.นี้ โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ พล.ท.สราวุธ กาพย์เดโช เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฆราวาส ในงานเทศกาลทอดกฐิน ประจำปี 2568 ของวัดจอมเกษ
ทั้งนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ ในพระครูธีรธรรมวงศ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่วัดจอมเกษ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊ก ชื่อ "จ่าอ้วน ลมโชย"
โดยวัตถุประสงค์เพื่อประกอบชิ้นส่วนรูปองค์หลวงพ่อโสธร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยอานิสงค์แห่งบุญนี้ขอให้ผู้ร่วมทำบุญทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ จงทั่วหน้ากัน ทุกท่าน เทอญ.