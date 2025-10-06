รวบแล้วหนุ่มก่อสร้างฉุนพนง.สาวร้านสะดวกซื้อด่า ซื้อเหล้าไม่มีเงินจ่าย ชักมีดแทงคอเลือดอาบ

ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ตามรวบแล้วหนุ่มก่อสร้าง โมโห้พนักงานร้านสะดวกซื้อ ต่อว่า หลังไปซื้อเหล้าไม่มีเงินจ่าย ชักมัดแทงคอ อ้างเมาถูกด่าแรง
จากกรณีที่เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 68 เวลาประมาณ 23.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ปากเกร็ด ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่ลำคอได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งภายในซอยวัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในที่เกิดเหตุบริเวณเคาน์เตอร์พบคราบเลือดจำนวนมากพบอาวุธมีดเปื้อนเลือดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวกนิษฐา แสงจันทร์ อายุ 32 ปี เป็นพนักงานภายในร้านถูกอาวุธมีดแทงบริเวณลำคอและบริเวณแขน อาการสาหัสพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ต.ยศธเดช สุขเทียบ สว.สส.สภ.ปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้ร่วมกันจับกุมตัวนาย จีระวัฒน์ หรือ จรูณ อินประโคน อายุ25 ปี อาชีพก่อสร้าง ผู้ก่อเหตุแทงคอพนักงานร้านสะดวกซื้อ สัญชาติไทย จับกุมตัวได้ที่ใกล้หมู่บ้านชื่อดังแห่งหนึ่งย่านปทุมธานี หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งหลังจากก่อเหตุ นายจีระวัฒน์ฯ ได้หลบหนีเข้าไปในป่าแถวร้านสะดวก และเดินเท้าออกมาตามถนน ใช้วิธีขอเงินจากคนข้างทาง เพื่อขอค่าโดยสารไปที่จังหวัดปทุมธานี และหางานทำตามแคมป์งาน เพื่อมีที่พักขณะหลบหนีและส่งเงินมาให้แฟนที่พักอาศัยอยู่ที่ปากเกร็ด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาคือ 1. พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตองไว้ก่อน 2. พกพาอาวุธมีดไปในหมู่บ้านและที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางด้านนายจีระวัฒน์ฯ รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีต่อที่สภ.ปากเกร็ด และส่งเข้าห้องขัง
จากการสอบถาม นายจีระวัฒน์ กล่าวว่า วันที่เกิดเหตุตนกินเบียร์ไป 2 ขวด และเหล้าขาว หลังจากนั้นที่ดื่มเสร็จตนเดินเข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในวันที่เกิดเหตุจำนวน 2-3 ครั้ง ซึ่งตนจะเข้าไปซื้อของที่นี่เป็นประจำ ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่ที่ตนตัดสินใจแทงไปเพราะพนักงานคนนี้ชอบด่า และดูถูกเหยียดหยามตน เพราะตนเคยไปขอจีบเพื่อนผู้หญิงของเขา หลังจากที่ตนถูกเขาด่ามา ตนจึงเกิดอารมณ์ และเดินกลับบ้านเพื่อไปหยิบมีด และกลับมาที่ร้านเป็นครั้งสุดท้าย ตนจึงตะโกนถามกลับไปที่พนักงานยืนอยู่ ถามว่าเมื่อสักพักใครเป็นคนตะโกนด่าตน ก็มีพนักงานสวนกลับมาว่า “กูด่าเอง มึงจะทำไมกับกู มีเหี้ยอะไร” ตนจึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปแทงที่คอเขา 1 ครั้ง แล้วเดินออกมาทันที เพราะอามรมณ์ชั่ววูบ ตอนนี้อยากขอโทษผู้เสียหาย ตนนอนคิดทุกวันว่าเขาหายหรือยัง เครียดในสิ่งที่ทำลงไป หลังจากที่เกิดเหตุตนเข้าไปในป่า นอนอยู่ภายในป่า 2 ชม. และตนกำลังจะกลับไปบ้านเพื่อรอมอบตัวกลับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่มีกลุ่มเพื่อนผู้ชายของผู้เสียหายตามมาที่บ้าน ตนจึงไม่กล้าเข้าไป และเลือกที่จะเดินตามทางไปเรื่อยๆ และนั่งรถมาที่ปทุมธานี เพื่อหางานทำ ซึ่งปกติเวลาตนโดนตำรวจตามตนจะรอมอบตัวตลอดไม่เคยหนี แต่ก็คิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็โดนจับอย่างแน่นอน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาที่ สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ต.ยศธเดช สุขเทียบ สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ได้โทรไปติดต่อไปที่แฟนของนายจีระวัฒน์ฯ เพื่อให้ทั้งสองคนคุยกันเป็นครั้งสุดท้าย ทางด้านนายจีระวัฒน์ ได้บอกกับแฟนว่า ให้ดูแลลูกและดูแลยายให้ดี ให้ทำหน้าที่ต่อไป และให้รอตนออกมาจากคุก พร้อมพูดขอโทษครอบครัวและบอกรัก รู้สึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป
