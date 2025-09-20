รวบครูศิลปะหื่น! ล่วงละเมิดเด็กหญิง ป.5 จนมุมรับทำจริง ฟังข้ออ้างสุดอึ้ง

สภ.โคกสูง ร่วมกับ สืบนครบาล - กก.ดส. จับ “ครูศิลปะ” ล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง ป.5 หนีกบดานย่านบางกอกน้อย จนมุมรับทำจริง ฟังข้ออ้างสุดอึ้ง!
วันนี้ (20 ก.ย.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. วันนี้ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว พ.ต.ท.สกลรัตน์ เขมสวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.โคกสูง, พ.ต.ท.หญิง ชาดา เสสะเวช สว.กก.ดส., พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร่วมนำกำลังจับกุมตัวนายสมิท (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ข้าราชการครู สอนวิชาศิลปะ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามหมายจับศาลจังหวัดสระแก้ว ที่ 281/2568 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568 ขณะหลบหนีอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. โดยสืบสวนสอบสวนพบว่าครูคนนี้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โดยการล่อลวงหลายครั้ง ทั้งยังกระทำการรุนแรงจนเด็กได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมานกายและใจจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมเดือน
พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวด้วยว่า หลังรับแจ้งว่ามีครูกระทำต่อเด็กนักเรียนแบบนี้ ตำรวจ สภ.โคกสูง เร่งรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติหมายจับจากศาล นำมาสู่การติดตามจับกุมได้ในที่สุด ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรง ผู้ก่อเหตุเป็นครู แต่กลับทำตัวเป็นภัยสังคม เป็นอาชญากรเสียเอง เราจะไม่ยอมให้คนแบบนี้ลอยนวลไปก่อเหตุซ้ำ ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยครั้งนี้ดำเนินคดีกับนายสมิท ฐาน "กระทำชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม,กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม,พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควร เพื่อการอนาจาร,พาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม" ซึ่งในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา แต่อ้างว่า "เด็กมายั่วก่อน" หลังจับกุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้การสืบสวนติดตามจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจํานงค์ ผบช.ภ.2, พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ที่ปราบปรามอาชญากรภัยสังคมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความสงบสุขและความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน