บุกจับสึกเปลื้องผ้าเหลืองอีกราย!หลวงตาวัดดังนครไทยวัย 60 อนาจารเด็ก 6 ขวบ

พิษณุโลก - ผกก.นครไทย- กอ รมน พล.- สำนักพุทธ บุกจับคาวัดดังนครไทย..หลวงตา วัย 60 อนาจารเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ ขณะแม่พาไปขายผลไม้ตลาดนัดในวัดไม่พอ หาข้อมูลครอบครัวก่อนขับรถตามไปก่อเหตุซ้ำรอบสองอีก ก่อนคุมตัวส่งสึก-แจ้ง 3 ข้อหาหนัก
วันนี้ (5 ก.ย.68) พ.ต.อ.สมบูรณ์ สีแดง ผกก.สภ.นครไทย, กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงาน พม.พิษณุโลก, ฝ่ายปกครองอำเภอนครไทย จนท. สำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และแม่เด็กหญิงวัย 6 ขวบ ที่ถูกกระทำอนาจาร เข้าจับกุมพระอิทธิพล วรปญฺโญ อายุ 60 ปี พรรษา 22 สังกัดวัดบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ตามหมายจับของศาลแขวงนครไทย ฐานกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 : กระทำ อนจ. แก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและกระทำโดยการข่มขู่โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ , ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 : ผู้ใดพาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 : ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร
เหตุการณ์หลวงตาวัย 60 อนาจารเด็ก 6 ขวบ เกิดขึ้นครั้งแรก 4 สิงหาคม 68 ช่วงที่แม่พาลูกสาวไปขายผลไม้ที่ตลาดนัดในวัดดังกล่าว หลวงตา (ผู้ต้องหา) เข้ามาตีสนิทและชวนลูกสาวเข้าไปในกุฏิเพื่อให้ขนม อ้างว่า ดูแล กลัวเด็กถูกรถชน พอเด็กหายตัวไปนาน พ่อแม่ช่วยกันตามหา แต่เด็กวัย 6 ขวบเดินออกมา ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่า เด็กปวดท้องจึงพาไปเข้าห้องน้ำในกุฏิ
มิหนำซ้ำ ผู้ต้องหาถามข้อมูลครอบครัวเด็ก พยายามตามไปก่อเหตุซ้ำถึงบ้านพักในอีกไม่กี่วันต่อมา คือวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ผู้ต้องหา โทรศัพท์คุยกับแม่ของเด็ก และทราบว่าครอบครัวไปขายของที่วัดอีกแห่งหนึ่ง จึงขับรถยนต์ส่วนตัวไปหา ออกอุบายให้เด็กไปเอาขนมที่รถ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลวงตากระทำอนาจารต่อเด็กครั้งที่ 2
ต่อมาเด็ก บ่นว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ แต่แม่ไม่ได้เอะใจในตอนแรก กระทั่ง 2 กันยายน เด็กบอกแม่ว่าถูกหลวงตา(ผู้ต้องหา) หอมและใช้ฟันกัดที่อวัยวะเพศจนเจ็บ ซึ่งหลวงตาข่มขู่ว่า "ห้ามบอกแม่หรือบอกใครๆ ไม่ฉะนั้นจะตีให้ตายและไม่รักหนู"
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และจับกุมสอบสวน พระอิทธิพล วรปญฺโญ ยอมลาสิกขา ในเวลาต่อมา โดยมีพระครูวิบูลธรรมวงค์ เจ้าคณะอำเภอนครไทยเป็นผู้ลาสิกขา ก่อนคุมตัวส่ง สภ.นครไทย ดำเนินคดีตามขั้นตอน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพม.ได้พาเด็กสาวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นหลักฐานทางคดี