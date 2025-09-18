"คุมประพฤติ" จัด Street Food Season 4 เฟ้นหาสุดยอดเมนูไทย–อาหารถิ่นชิงชัยระดับประเทศ

MGR Online - รมว.ยุติธรรม ประธานเปิดเวที “Street Food สร้างอาชีพ Season 4 ระดับประเทศ” ยกระดับอาหารถิ่นฝีมือผู้ก้าวพลาด ชิงชัยกว่า 20 เมนู ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันนี้ (18 ก.ย.) ณ ลาน Avenue Zone A ชั้น G ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเวทีการประกวด “Street Food สร้างอาชีพ Season 4 ระดับประเทศ” เพื่อยกระดับฝีมือการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแล และผู้เคยก้าวพลาด แต่กำลังสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ ผ่านอาหารพร้อมทานที่ผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า โครงการ Street Food สร้างอาชีพ ไม่เพียงเป็นการประกวดทำอาหาร แต่คือพื้นที่ที่สะท้อนแนวคิด “ให้โอกาสมากกว่าการลงโทษ” และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพ สร้างศักดิ์ศรี และคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมย้ำว่าอาหารไทยและอาหารถิ่นไม่เพียงมีรสชาติอร่อย แต่ยังเป็น Soft Power ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างงานและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
การประกวดครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศจากระดับเขตทั่วประเทศ 40 คน จาก 18 สำนักงานคุมประพฤติ เข้าชิงชัยในรอบระดับประเทศ รวมกว่า 20 เมนูคาว–หวานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ไทย เช่น น้ำพริกเสน่ห์เมืองละโว้ (ลพบุรี), หมูสามชั้นทอดผัดสมุนไพร (ชลบุรี), เส้นแซ่บตะลุยสวน (สุรินทร์), ข้าวซอย 3 ชาติพันธุ์ (ฝาง), เต้าหู้ลุยสวน (หลังสวน), ปลาสมุนไพร (ตรัง) รวมทั้งขนมหวานอย่าง ช็อคเวอร์ วาฟเฟิ้ล (ลพบุรี), หนูน้อยเดซี่ (อุบลราชธานี), ขนมสายบัว (หนองบัวลำภู), ลอดช่องกะทิน้ำตาลโตนด (พิษณุโลก), ทับทิมกรอบ (นราธิวาส)
ด้าน พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นมากกว่าการแข่งขันทำอาหาร แต่คือเวทีแห่งโอกาส ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง พัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสะท้อน Soft Power ของอาหารไทยสู่สังคมและนานาชาติ
การจัดโครงการครั้งนี้ยังเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ อาสาสมัครคุมประพฤติทุกจังหวัด ที่สนับสนุนการจัดงานในระดับต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วย ศูนย์การค้า MBK Center ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดการประกวด และการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ น้ำดื่มสิงห์ , บริษัท บางกอก แร้นช์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พี วาย ฟู้ด จำกัด, บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด , บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด รวมถึง สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญทำให้งานครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์
กรมคุมประพฤติย้ำว่า ความสำเร็จของผู้เข้าร่วมทุกคนไม่ได้วัดเพียงตำแหน่งผู้ชนะเลิศ แต่คือการได้พิสูจน์ว่า “ทุกคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ หากได้รับโอกาสที่เหมาะสม”
สำหรับผลการประกวด Street Food สร้างอาชีพ Season 4 ระดับประเทศ
ประเภทอาหารคาว - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แกงคั่วสับปะรด จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ขนมจีนเส้นสดน้ำยาปูนาชนบท จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ข้าวซอย 3 ชาติพันธุ์ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง , รางวัลชมเชย ได้แก่ บอลแซ่บ ไทเลย จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
ประเภทอาหารหวาน - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนูน้อยเดซี่ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทับทิบกรอบ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สายทองล่องลอย จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม , รางวัลชมเชย ได้แก่ ขนมสายบัว จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู