ทลายแก๊งเงินกู้ดอกโหดอยุธยา-อุบลฯ เผยลุงกู้ 3 หมื่น จ่ายดอก 2 แสนพบเงินหมุนเวียน 30 ล้าน

บช.ก.ทลายแก๊งเงินกู้ดอกโหดเมืองกรุงเก่า -อุบลฯ ส่งคนข่มขู่ลูกหนี้ เผยคุณลุงกู้ 3 หมื่น จ่ายดอกไปกว่า 2 แสนบาท แต่ยอดเงินต้นเท่าเดิมพบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้าน
วันนี้ 14 ก.ย.พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ สว.กก.3 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายทักษิณ อายุ 24 ปี และ นายนฤบดี อายุ 24 ปี พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ,รถจักรยานยนต์ 1 คัน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินนอกระบบ จำนวน 12 แผ่นและ นามบัตร อีก 2 ใบ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายเอ (นามสมมติ) อายุ 59 ปี ว่า ได้กู้เงินนอกระบบจำนวน 30,000 บาท จากกลุ่มผู้ต้องหา เพื่อหวังพยุงธุรกิจ โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันสูงถึง 600 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 720% ต่อปี และที่เลวร้ายที่สุดคือ ไม่ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยไปมากแค่ไหน เงินต้น 30,000 บาทก็ยังคงอยู่ ทำให้ผู้เสียหายต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2567 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท ซึ่งมากเกินกว่าเงินต้นหลายเท่าตัว หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ต้องหาทั้งสองรายกำลังเก็บเงินจากลูกนี้ที่ตลาดเทศบาล 6 จ.อุบลราชธานี จึงแสดงตัวจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงแจ้งข้อหา "ร่วมกันประกอบกิจการเป็นผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดฯ " ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วันเดียวกัน พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด สว.กก.5 บก.ปอศ. จับกุม นายณัฐพงษ์ อายุ 36 ปี นายวิเนตร อายุ 28 ปี และ นายธีรวุฒิ อายุ 34 ปี
พร้อมตรวจยึดของกลางคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง,โน้ตบุ๊ค 2 เครื่อง,โทรศัพท์ 13 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 8 เล่มและเอกสารที่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ จำนวน 10 ชุด ได้ในพื้นที่ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้มีผู้แจ้งเบาะแสเครือข่ายเงินกู้นอกระบบใน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพฤติการณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 1.715 ต่อวัน หรือร้อยละ 51.45 ต่อเดือน หรือร้อยละ 626.25 ต่อปี จนกว่าจะนำเงินต้นมาชำระจนครบ อันเป็นการเอารัดเอาเปรียบชาวบ้าน จึงมีการส่งกำลังเข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นพบกลุ่มผู้ต้องหาร่วมปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ประชาชนทั่วไป เน้นไปที่กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การอนุมัติสินเชื่อก็ไม่ต้องใช้หลักฐาน หรือคนค้ำประกัน เพียงไปสำรวจกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น หลังสินเชื่ออนุมัติแล้วกลุ่มผู้ต้องหาจะโอนเงินไปให้ผ่านธนาคารทันที พร้อมหักดอกเบี้ยงวดแรก และงวดสุดท้ายเอาไว้ก่อน ลูกหนี้รายไหนผิดนัดก็จะส่งคนไประรานถึงที่บ้าน , ที่ทำงาน หรือร้านค้า แบบไม่เกรงเกรงกลัวกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนทราบที่พักอาศัยของกลุ่มผู้ต้องหา จึงขออนุมัติศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด พร้อมทำการจับกุมดังกล่าว เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด" ก่อนนำตัวส่ง กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีต่อไป