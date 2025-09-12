กรมราชทัณฑ์ จัดงานเสวนา “110 ปี กรมราชทัณฑ์ จากยุคจารีต สู่ยุคศิวิไลซ์”

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา “110 ปี กรมราชทัณฑ์ จากยุคจารีต สู่ยุคศิวิไลซ์” และเปิดตัวหนังสือ “ชำระประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ และกรมราชทัณฑ์ ใต้ร่มพระบารมี”
วันนี้ (12 ก.ย.) ณ พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา “110 ปี กรมราชทัณฑ์ จากยุคจารีต สู่ยุคศิวิไลซ์” และเปิดตัวหนังสือ “ชำระประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ และกรมราชทัณฑ์ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา
กรมราชทัณฑ์ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ได้จัดโครงการเสวนา “110 ปี กรมราชทัณฑ์ จากยุคจารีต สู่ยุคศิวิไลซ์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิวัฒนาการการลงทัณฑ์และการพัฒนารูปแบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของราชทัณฑ์ไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อราชทัณฑ์ไทย สร้างความตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการธำรงรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ในงานราชทัณฑ์ไทย
โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศาสนา และวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ ที่ปรึกษาการจัดทำหนังสือ “ชำระประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์” ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ไทย เจ้าของผลงาน “รัฐราชทัณฑ์” สำนักพิมพ์มติชน ร่วมเสวนา และ นายกษิดิศ อนันทนาธร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ 110 ปี กรมราชทัณฑ์ จากยุคจารีต สู่ยุคศิวิไลซ์ เพื่อร่วมกันเปิดประวัติศาสตร์ “ราชทัณฑ์” จาก “กรมคุก” สู่การเป็นสถาบันแก้ไขฟื้นฟู และแบ่งปันประสบการณ์ ย้อนอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของงานราชทัณฑ์
การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ เพื่อตามรอยประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ (Book Walk) พร้อมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นการสำรวจพัฒนาการจากยุคจารีตสู่ยุคใหม่ของงาน “ราชทัณฑ์” พร้อมเสริมสร้างการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสากล เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและสง่างาม บนเส้นทางแห่งความหวังจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตสืบต่อไป