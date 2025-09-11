CIB -True ร่วมเซ็น MOU ยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์

ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ลงนาม MOU ยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
วันนี้ ( 11 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมี พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาลัย ผบก.ปอท. และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ อาทิ การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน การสร้างการรับรู้และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์ และการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาวิธีป้องกัน ตรวจจับ และรับมือภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.ต.ไพบูลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมคนร้ายและการบังคับใช้กฎหมาย
ขณะที่ นายจักรกฤษณ์ กล่าวว่า ทรูมุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจสำคัญของตำรวจสอบสวนกลาง ทั้งด้านการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมาย การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน และการพัฒนามาตรการป้องกันภัยไซเบอร์ โดยบริการ True CyberSafe ของทรู มีฟีเจอร์สำคัญ เช่น ระบบกรองลิงก์อันตราย Call AI Filter และ SMS AI Filter ตลอดจนบริการ 9777 Scam Report เพื่อให้ประชาชนแจ้งบล็อกสายมิจฉาชีพได้รวดเร็ว”
ด้าน พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า ในอดีตแต่ละหน่วยงานทำงานแยกกัน การติดตามตัวคนร้ายและเงินที่ถูกหลอกใช้เวลานาน แต่ปัจจุบัน ด้วยระบบและความร่วมมือที่มี ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ภายใน 24 ชั่วโมง ข้อมูลสามารถเชื่อมต่อระหว่างตำรวจและผู้ให้บริการโทรคมนาคม ทำให้สามารถบล็อกหมายเลขบัญชีม้า บล็อก IP และติดตามเส้นทางเงินได้รวดเร็วมากขึ้น
“ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วน สามารถป้องกันอาชญากรรมล่วงหน้า ลดความเสียหายแก่ประชาชน และติดตามคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้คนร้ายจะพัฒนาวิธีการอยู่ตลอด แต่ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก เราจะสามารถสร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับคนไทยทุกคนได้” พล.ต.ต.อธิป กล่าว