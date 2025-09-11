ปปช.-ตำรวจ บุกรวบผอ.กองช่างหลักหก คาโต๊ะทำงานเรียกเงิน 4.5 แสนบาท แลกใบอนุญาตถมดิน

ปปช ร่วมสืบภาค 1 และ ตำรวจปากคลอง บุกรวบ ผอ.กองช่างหลักหก คาโต๊ะทำงาน หลังเรียกรับผลประโยชน์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ ปปป ภาค 1 นำโดย นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 พร้อมด้วย นางสาวอภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดปทุมธานี นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1, พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1, พ.ต.อ.นัฏฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภาค 1 และ เจ้าหน้าที่ตำรวจปากคลองรังสิต พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.เนติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง.ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ต.อิทธิพล พุทธรักษา สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต ได้ร่วมกันจับกุม นายวีระเชษฐ์ สุนาวงศ์ อายุ 59 ปี ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีพฤติการณ์เรียกร้องเงิน จากผู้ขออนุญาตถมดินและขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมด้วยของกลาง งานซ่อซื้อต่าถมที่ดิน และค่าก่อสร้าง อาคาร รวม 1.9 แสนบาท และยังพบเงินในโต๊ะทำงานอีกรวม 450,000 บาท
ทางด้าน นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 กล่าวว่า เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายได้ไปยื่นเรื่องขออนุญาตถมดินพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน และขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอพักสูง 8 ชั้น ที่เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเรื่องการขออนุญาตดังกล่าวเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตได้เรียกร้องเงินเป็นค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตถมดินพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน เป็นจำนวนเงินไร่ละ 10,000 บาท และค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหอพักสูง 8 ชั้น เป็นเงิน 400,000 บาท ผู้เสียหายเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง จึงมากล่าวหาผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ผู้เสียหายได้ไปพบผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก ที่ห้องทำงาน เทศบาลตำบลหลักหก เพื่อติดตามเรื่องขออนุญาตถมดินว่ามีปัญหาติดขัดอะไร ผู้อำนวยการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก ได้แจ้งว่าการออกใบอนุญาตถมดินมีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบของทางราชการ ราคาไร่ละ 10,000 บาท ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น มีค่าใช้จ่าย 400,000 บาท หากผู้เสียหายยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ก็ยื่นเรื่องขออนุญาตได้ทันที โดยจะดำเนินการเสนอเรื่องการออกใบอนุญาตต่อนายกเทศมนตรีตำบลหลักหกเพื่อให้ออกใบอนุญาตโดยเร็ว เพราะได้ประสานกันไว้เบื้องต้นแล้ว
ต่อมาวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2568 ผู้เสียหายได้ไปพบผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหกที่ห้องทำงาน เทศบาลตำบลหลักหก เพื่อสอบถามเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากที่ดินแปลงที่ขออนุญาตถมดินมีพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน ผู้อำนวยการกองช่างแจ้งว่าคิดค่าใช้จ่ายเพียง 4 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ส่วนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น มีค่าใช้จ่าย 400,000 บาท ลดลงได้ 50,000 บาท คงเหลือ 350,000 บาท สรุปได้ว่าจำนวนเงินที่ผู้เสียหายต้องนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตถมดิน และค่าตอบแทนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหอพัก รวมเป็นเงินจำนวน 390,000 บาท แยกเป็น เรื่องการถมดินจำนวน 40,000 บาท โดยให้จ่ายเป็นเงินสดในวันที่มารับใบอนุญาตถมดิน และ เรื่องการก่อสร้างอาคารหอพัก จำนวน 350,000 บาท โดยให้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกให้จ่ายในวันยื่น
เรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอพัก จำนวน 150,000 บาท ส่วนอีก 200,000 บาท จ่ายในวันรับใบอนุญาตก่อสร้าง โดยมีการนัดหมายผู้เสียหายให้ไปจ่ายเงินในวันที่11 กันยายน 2568 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ และสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อวางแผนเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด โดยผู้เสียหายได้มอบเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 190 ฉบับ เป็นเงินจำนวน 190,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อถ่ายสำเนาและลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐานและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้ออกหมายค้นห้องทำงานของผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก แล้ว วันที่ 11 กันยายน 2568 ผู้เสียหายได้ไปพบผู้อำนวยการกองช่าง ที่ห้องทำงาน เทศบาลตำบลหลักหก เพื่อนำเงินสดจำนวน 190,000 บาท ซึ่งมีการถ่ายสำเนาและลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ไปมอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ห้องทำงาน เทศบาลตำบลหลักหก โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ไว้โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก เมื่อผู้เสียหายมอบเงินที่ถูกเรียกร้อง รวมจำนวน 190,000 บาท ให้ผู้อำนวยการกองช่างแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ได้นำหมายค้นของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1เข้าตรวจค้นห้องทำงานผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหลักหก พบเงินสดของกลางอยู่ที่พื้นใต้ลิ้นชัก ใต้โต๊ะทำงานฝั่งซ้ายของโต๊ะทำงานผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก
จากการตรวจสอบเงินสดของกลางพบว่ามีหมายเลขตรงกับสำเนาธนบัตรที่ถ่ายสำเนาและ ลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐาน จึงจับกุมผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามมาตรา 145 และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 172 และฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามมาตรา 173 และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อควบคุมตัว ซึ่งพนักงานสอบสวนจะแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจภายใน สามสิบวัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 61 ต่อไป
ในเบื้องต้น ทางนายวีระเชษฐ์ สุนาวงศ์ อายุ 59 ปี ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักหก ให้การรับสารภาพว่าได้รับเงินจากทางผู้เสียหายจริงเพราะทางผู้เสียหายนำเงินมาให้เอง โดยภาคเสธว่าไม่ได้เรียกร้องเป็นการยินยอมที่จะนำมาให้เอง ก่อนนำตัวส่งพนกงานสอบสน สภ.ปากคลองรังสิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป