(คลิป)เผย ผญบ.-อดีตกองช่าง-นายก อบต.คำเขี่อนแก้วถูกจับด้วยเพราะรับรองหลักฐานเท็จ เอื้อ “จอนนี่และเมีย” สร้างรีสอร์ตรุกป่า

อุบลราชธานี - จอนนี่ กองปราบ พร้อมพวกรวม 5 คนที่ถูกกองปราบฯ บุกจับรุกที่ป่าสร้างรีสอร์ตให้การปฏิเสธ เผยผู้ต้องหา 3 ราย ผู้ใหญ่บ้าน-อดีต ผอ.กองช่าง และนายก อบต.คำเขื่อนแก้วถูกจับด้วย เพราะรับรองหลักฐานเท็จ
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้จอนนี่และเมียสร้างรีสอร์ตในที่ป่า
แต่เช้าวันนี้ (14 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รักษาราชการแทนรองเลขาฯ ป.ป.ท. นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อจับกุมผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นทุจริตเอื้อประโยชน์ให้นายทุนสร้างรีสอร์ตรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 จำนวน 5 ราย
ประกอบด้วยนายทุน 2 ราย คือ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ "จอนนี่ มือปราบ" และ น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยา ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารให้รับรองเป็นหลักฐานอันเป็นความเท็จ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ประกอบด้วย นายมิตรชัย ขันคำ ผู้ใหญ่บ้าน นายศุภชัย ท้วมสกุล อดีต ผอ.กองช่าง และนายสมาน อุ่นวงศ์ นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารแต่กลับรับรองหลักฐานเท็จ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีตัวแทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน บก.ปทส.ว่า รีสอร์ตล่องแพ และบ้านพักพูลวิลลาของ "จอนนี่ มือปราบ" และภรรยา ก่อสร้างบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ของนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงจัดกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ก่อนพบว่ารีสอร์ตดังกล่าวมีการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้จริง
อีกทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ยังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างรีสอร์ตดังกล่าว เพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้เพราะเป็นที่นิคมฯ หรือที่ป่าไม้ ทางตำรวจ บก.ปปป. จึงลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ก่อนพบว่ามีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ให้ ด.ต.ยุทธพล และ ภรรยา ที่เป็นนายทุนหรือเจ้าของรีสอร์ตให้สามารถก่อสร้างได้
โดยเรื่องนี้เริ่มจาก ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร ภรรยา ได้กว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ที่ถูกกันไว้เป็นป่าส่วนกลางในนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมาไว้ในครอบครอง จากนั้นก็ได้ให้นายมิตรชัย ผู้ใหญ่บ้านลงชื่อร่วมเป็นพยานในการซื้อขายที่ดินดังกล่าว รวมถึงยังให้นายมิตรชัย ลงชื่อเป็นผู้รับรองในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ด้วยการลงข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยอ้างว่าเป็นการปลูกบ้านใหม่ในที่ดินว่างเปล่า ไม่มีเอกสารสิทธิ แต่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ หรือหน่วยงานของรัฐ
ก่อนที่ นายสมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว กับนายศุภชัย ผอ.กองช่าง ในขณะนั้นจะร่วมลงชื่อเป็นผู้รับรองออกใบอนุญาตให้ ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถออกใบอนุญาตปลูกสร้างให้ได้
เมื่อสร้างอาคารเสร็จ ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร จึงได้นำเอกสารใบรับรอง หรือใบอนุญาตการก่อสร้างที่ได้มาโดยมิชอบ ไปยื่นขอเลขที่บ้านกับทางอำเภอ และทางอำเภอได้ส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้ต้องหากลุ่มนี้ ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา