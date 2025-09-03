สกัดจับโชเฟอร์ลอบขนไม้กฤษณาเถื่อน ยึดของกลางมูลค่ากว่า 1 ล้าน

ตำรวจทางหลวงสกัดจับโชเฟอร์รับจ้างนายทุนเวียดนามขนไม้กฤษณาเถื่อน ยึดของกลาง110 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
วันนี้ ( 3 ก.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ ผกก.4 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤติเดช ภูรัพพา รรท.สวญ.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. ร.ต.ท.ประเทือง บุญเลิศ, ร.ต.ต.ปรีชา บุญชำนาญ รอง.สว.(ป) ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. จับกุม นายอรรคณิต อายุ 30 ปีพร้อมของกลาง ไม้กฤษณา น้ำหนักรวม 110.3 กิโลกรัม ได้ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองคาย
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งว่า จะมีกลุ่มผู้ลักลอบขนไม้กฤษณามาจากภาคกลางตอนบน เพื่อนำส่งข้ามไปยัง สปป.ลาว ด้านชายแดน จ.หนองคาย โดยใช้รถกระบะเป็นยานพาหนะ มาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี - หนองคาย จึงได้นำรถวิทยุตรวจการณ์ออกตรวจสอบ กระทั่งพบรถต้องสงสัย จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบนายอรรคณิต เป็นผู้ขับขี่
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผ้าใบลายขาว-ฟ้า คลุมอยู่ท้ายรถ เมื่อเปิดออก ปรากฏว่าเป็นกระสอบพลาสติกสีฟ้าจำนวน 3 ใบ ภายในพบไม้กฤษณา จึงได้ประสานหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นค.2 (หนองหลวง) เมื่อเปรียบเทียบค่าสีของแก่นไม้กฤษณาของกลางอยู่ในเกรด C ราคาขายตามท้องตลาดอยู่ในช่วงกิโลกรัมละ 5,000 ถึง 20,000 บาท ซึ่งชิ้นส่วนของไม้ขอกลางเป็นชิ้นที่มีขนาดใหญ่ และมีความสวยงามมีสีดำกระจายอยู่ทั่ว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ประมาณราคากิโลกรัมละ 10,000 บาท เป็นเกณฑ์ราคากลาง คิดมูลค่าความเสียหายของรัฐป็นเงิน 1,103,000 บาท จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา“มีไม้แปรรูปชนิดอื่น(กฤษณา)เป็น จำนวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ,ค้าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งของป่าหวงห้ามเกิน ปริมาณที่กฎหมายกำหนด และซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าฯ"
สอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ไม้กฤษณาดังกล่าวเป็นของกลุ่มนายทุนชาวเวียดนาม ว่าจ้างโดยผ่านการติดต่อจากกลุ่มคนไทย โดยกลุ่มชาวเวียดนามจะนำรถยนต์ดังกล่าวมาจอดให้ไปรับจากสถานีบริการน้ำมันใน จ.เพชรบูรณ์ จะนำมาจอดทิ้งไว้ที่สถานีบริการน้ำมันสะพานมิตรภาพ โดยจะมีคนมารับช่วงต่อ ได้รับค่าจ้างในการขับรถในราคา 1,500 บาท เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป