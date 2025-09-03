ป.เตรียมเรียกสอบนักธุรกิจรับเงินสดนับร้อยล้านจาก"ทิดจอร์จ"ไปลงทุน

รอง ผบก.ป.เผยได้รับข้อมูลเส้นทางการเงินจาก ปปง. ระบุบุคคลเอี่ยว "ทิดอลงกต"เกือบ 30 คน เตรียมเรียกมาสอบเพิ่ม พบมีตลก 2 คน -นักธุรกิจรับเงินสดนับร้อยล้านไปลงทุน
วันนี้ (3 ก.ย.) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป.กล่าวถึงความคืบหน้าคดี "ทิดอลงกต-หมอบี" โกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุว่า ล่าสุดได้รับผลวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุบุคคลที่มีเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกือบ 30 คน รวมถึงมีข้อมูลพยานบุคคลที่ได้รับมาในจำนวนดังกล่าวมีดาราตลก 2 คนและนักธุรกิจ 1 คนที่เกี่ยวข้องกับ อดีตพระอลงกต
พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า พฤติการณ์ของตลกคนแรก มีการรับเงินจาก อดีตพระอลงกต เป็นจำนวนประมาณหลักล้านบาท โดยช่วงแรกก็รับเงินโดยตรง ต่อมาก็มีการใช้นอมินีโอนเงินให้แทน ซึ่งนอมินีที่ว่านี้ไม่ใช่ หมอบี ส่วนรายละเอียดว่านำเงินไปทำอะไรนั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นการถูกจ้างมาเล่นตลก แล้วได้ค่าจ้าง หรือว่าเป็นลักษณะการขอยืมเงิน
ส่วนตลกคนที่ 2 ยังไม่พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยง แต่พบพฤติกรรมเข้าไปนำทรัพย์สินบางอย่างออกจากกุฏิของ อดีตพระอลงกต หลังจากที่ ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ขณะที่นักธุรกิจนั้น พบว่าไม่ใช่คนจังหวัดลพบุรี ได้รับเงินสดจาก อดีตพระอลงกต หลักร้อยล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนธุรกิจด้วยส่วนหนึ่ง
พ.ต.อ.เอนก กล่าวต่อว่า ตำรวจจะทยอยเชิญเข้าให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้ถ้อยคำหรือพยาน เพื่อจะดูว่าจะกล่าวอ้างอย่างไร ซึ่งหากมีการพยายามปกปิด หรือบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง ตำรวจก็จะพิจารณาพฤติการณ์ประกอบว่ามีเจตนาสุจริตหรือไม่ ซึ่งได้มีการประสานไปแล้วบางส่วน ส่วนหมายเรียกดำเนินคดีกับผู้ต้องหาล็อต 2 นั้น ยังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินก่อน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ เจน ญาณทิพย์ และ หมอดู ล. เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น พ.ต.อ.เอนก เปิดเผยว่า ตนเองยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้ แต่ตามรายชื่อเบื้องต้นที่ตนเองได้รับรายงานจาก ปปง. มาบางส่วนนั้นยังไม่มีชื่อของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ พ.ต.อ.เอนก ยืนยันด้วยว่า แม้ว่าตนเองจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น และไม่ได้ดูคดีนี้แล้วหลังมีการโปรดเกล้าฯ แต่คดีนี้ดำเนินการในรูปของคณะทำงาน ดังนั้นก็จะมีผู้รับผิดชอบดำเนินการขยายผลคดีนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอน