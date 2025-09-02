รวบวัยรุ่นสร้างตัวเปิดร้านขายน้ำกระท่อม-ยาแก้ไอผิด กม. - ยึดของกลางกว่า 5 ล้าน

ตำรวจกองปราบบุกรวบหนุ่มสารคามเปิดร้านลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อม-ยาแก้ไอผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ ( 2 ก.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายฤทธิเกียรติ อายุ 30 ปี ได้ที่บ้านเช่าบริเวณริมคลองสมถวิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมตรวจยึดน้ำต้มพืชกระท่อม บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 1 ลิตร จำนวน 381 ขวด ,ยาแก้ไอยี่ห้อต่าง ๆ จำนวน 193 ขวด,สมุดจดบันทึกรายการขาย จำนวน 2 เล่ม และแผ่นป้ายบอกประเภทรสชาติ และราคาขาย จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท
สอบสวน นายฤทธิเกียรติ ผู้ต้องหา ให้การว่า ลักลอบขายน้ำกระท่อมและยาแก้ไออย่างเป็นระบบ มีทั้งการสร้างแบรนด์สินค้า มีป้ายราคาจำหน่ายที่ชัดเจน และยังใช้ช่องทางการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วย จึงแจ้งข้อหา "ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย , และฝ่าฝืน พรบ.ยา 2510 ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำสั่งเข้ามาในราชอาญาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน" ก่อนนำตัวส่ง สภ.เมืองมหาสารคาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป