ศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง (บางแค) จัดงานทิ้งกระจัดแบ่งปันผู้ยากไร้ปีที่ 21

วันนี้ (1 ก.ย.) นายทวี เอกสุวรรณเจริญ ประธานจัดงานทิ้งกระจาดศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง (บางแค) พร้อมด้วย นางกานดา จินดาโชตสิริ ประธานอำนวยการฯ และครอบครัว ประกอบด้วยคณะกรรมการ อาทิ นายสกล จินดาโชตสิริ ผู้ปกครองศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง (บางแค) ร่วมกับมูลนิธิทับทิมจินดาพัฒนาไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมงานทิ้งกระจาดเพื่อทำพิธีแผ่บุญกุศลแด่ดวงวิญญาณไร้ญาติมิตร ให้ไปสู่สุขคติตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน มีผู้ยากไร้มารับอาหารและถุงยังชีพอุปโภค บริโภค อย่างเนืองแน่น
สำหรับกิจกรรมงานทิ้งกระจาดเพื่อทำพิธีแผ่บุญกุศลแด่ดวงวิญญาณไร้ญาติมิตร ให้ไปสู่สุขคติตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทางศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง(บางแค) ได้จัดอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 21 เป็นประเพณีทางพุทธนิกายมหายานที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน ถือว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นเครื่องลดความเห็นแก่ตัวลง โดยเฉพาะความเชื่อด้านการแบ่งปันกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ผ่านการนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ต่างๆ มาเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเจ้าแม่ทับทิม แล้วนำมาแจกจ่ายเป็นทางแก่ผู้คนที่ต้องการต่อไป เท่ากับว่าของที่ผู้บริจาคมาในงานนี้จะได้ประโยชน์ 2 ต่อ คือ นำมาเซ่นไหว้ และแบ่งแจกจ่ายเป็นทานแก่คนเป็น นับเป็นมหาทานที่ผู้บริจาคจะได้บุญกุศลมาก ทั้งนี้ในกิจกรรมงานทิ้งกระจาดเพื่อทำพิธีแผ่บุญกุศลแด่ดวงวิญญาณไร้ญาติมิตร ให้ไปสู่สุขคติตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ครั้งต่อๆ ไปของ ศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง(บางแค) จะจัดขึ้นในวันลอยกระทง 2568 ตรงกับวันที่ 5 พ.ย.68 และ งานฉลองวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม ตรงกับวันที่ 7 ธ.ค.68 ซึ่งทางศาลเจ้าจะไม่มีการรับบริจาคนอกสถานที่ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.