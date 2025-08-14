"แม่ทัพกุ้ง" ขอบคุณเสียงเชียร์ต่ออายุ แต่ตนปฏิบัติหน้าที่ถึง 30 ก.ย.ก็จบ ไม่หวั่นเขมรหมายหัว ลั่นหมายหัวเขาเหมือนกัน

แม่ทัพภาคที่ 2 เผยเสียงเรียกร้องต่ออายุราชการเป็นกระแสสังคม ขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ แต่ตนปฏิบัติหน้าที่ตามอายุราชการจริง วันที่ 30 ก.ย.ก็จบแล้ว มั่นใจผู้บังคับบัญชาคัดเลือกคนเหมาะสมมาเป็น มทภ.2 คนใหม่ ยันไม่กลัวเขมรหมายหัวหลังเกษียณ บอก "ผมก็ล็อกเป้าหมายหัวเขาไว้เหมือนกัน"
วันนี้(14 ส.ค.) ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาว่า หากมนุษย์ไม่มีศีลธรรมในใจ ก็ไม่มีคุณค่า ประเทศชาติก็จะล่มสลาย จากความเห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้อง จากความเห็นเงินเป็นใหญ่ การเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัว เพราะเราคิดดี ไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นศาล ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกด่า ตนไม่เคยกลัวใครในโลกนี้ หากเราคิดดีต่อประเทศชาติต่อแผ่นดิน ต่อประชาชน ไม่เคยคิดจะเอาเรื่องความดังความเด่นมาใช้หาประโยชน์ นี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเป็นคน
จากนั้น พล.ท.บุญสิน ให้สัมภาษณ์ว่า แม้ตนจะเกษียณฯ แต่ก็ยังเป็นคนไทย และอยู่ช่วยเหมือนเดิม
สำหรับเสียงเรียกร้องให้ต่ออายุราชการนั้น เป็นเรื่องกระแสสังคมมากกว่า แต่ตนปฏิบัติหน้าที่ตามอายุราชการ วันที่
30 ก.ย.ก็จบหน้าที่แล้ว และขอขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ และในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ตนมั่นใจ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับชาตามลำดับชั้น ในการคัดเลือกคนที่เหมาะสม กองทัพสร้างคนมาทดแทนได้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่าหลังเกษียณฯ กังวลหรือไม่ว่า จะตกเป็นเป้าโจมตี คดีความที่จะตามมา จากกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากขบวนการแก๊งคอลเซนเตอร์ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เราไม่ได้ทำอะไรผิด พร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าฝ่ายกัมพูชาล็อกเป้าท่านแม่ทัพ หมายถึงหมายหัวท่านไว้ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ผมก็ล็อกเป้า หมายหัวเขาไว้เหมือนกัน