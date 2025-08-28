"หมอแอร์" มีลุ้น! ใกล้ครบฝากขังครั้งสุดท้าย 2 ก.ย.นี้ หากอัยการยังไม่ฟ้อง ศาลต้องปล่อยตัว

"หมอแอร์" กับพวก มีลุ้นปล่อยตัวคดีค้ายาเสียสาว หลังพนักงานสอบสวนบช.ปส.ยังไม่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ ครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายในวันที่ 2 ก.ย.นี้
วันนี้ (28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในคดีที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.1 บช.ปส.) ได้มีการดำเนินคดีและนำตัว พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือหมอแอร์ อายุ 46 ปี มายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญา ในความผิดฐาน สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 (ฟลูไนตราซีแพม) โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีพฤติการณ์ลักลอบนำวัตถุออกฤทธิ์ ออกนอกระบบและนำไปใช้ในทางที่ผิด
สำหรับคดีนี้มีจับกุมตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 68 และยื่นฝากขังตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 68 โดย พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ไม่ได้รับการประกันตัวต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจำ โดยจะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายในวันที่ 2 ก.ย.นี้ หากภายในวันดังกล่าวพนักงานอัยการยังไม่ได้ยื่นฟ้องพ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ต่อศาลอาญา ศาลจะหมดอำนาจคุมตัวและจะต้องปล่อยตัวออกจากเรือนจำ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีพบว่า ทางพนักงานสอบสวน บช.ปส.ทยังไม่มีการนำสำนวนมาส่งให้ทางพนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดพิจารณา และเหลือเวลาให้อัยการพิจารณาสำนวนอีกไม่ถึง 4 วันทำการก็จะครบขัง หากส่งสำนวนไม่ทันพ.ต.อ.หญิงอัญชุลี ต้องได้รับการปล่อยตัวไปออกจากเรือนจำต่อไป