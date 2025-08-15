นนทบุรีเปิดปฏิบัติการ No Drugs No Dealers ตรวจสถานบันเทิง ทั้งจังหวัด

ผู้ว่านนท์ฯ–ผู้การนนท์ฯ เปิดปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลัง 200 นาย ลุยกวาดล้างผับ-ยาเสพติดทั้งจังหวัด
วันนี้ (14 ส.ค. 68) เวลา 23.00 น. ที่บริเวณหน้าเรือนรับรองเจ้าพระยา ท่าน้ำนนทบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด ภายใต้โครงการ “No Drugs No Dealers” โดยมี พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1, นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี, พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ชยชัย นาธนกาญจน์ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี และ พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์, พ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา ผกก.สภ.บางศรีเมือง, นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอเมืองนนทบุรี เข้าร่วมในพิธี ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเพื่อปราบปรามและสกัดกั้นปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้น
โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 150 นาย จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.), กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี, กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี, สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี, สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจท่องเที่ยว, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และกำลังจากหน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมบูรณาการกำลังลงพื้นที่
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีการตรวจสถานประกอบการเป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่ ร้านบาร์ลมดี ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และร้านแสงจันทร์ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานบันเทิงชื่อดังในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสถานบริการทั่วทั้งจังหวัด ผลการตรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เป็นการตอกย้ำมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการที่อาจมีการลักลอบจำหน่ายหรือมั่วสุมเสพยาเสพติด ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดสู่เยาวชนและชุมชน พร้อมตรวจสอบการกระทำผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวย้ำในพิธีว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่หากพบพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิด ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการจับกุมผู้ค้าและผู้เสพเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว และจะคงความเข้มข้นของมาตรการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป