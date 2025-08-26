“อรรถพล ใหญ่สว่าง” นำสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เข้าอวยพร“บิ๊กเหวียง” ครบรอบ 87 ปี

“อรรถพล ใหญ่สว่าง” อดีต อสส.นำสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เข้าอวยพร“บิ๊กเหวียง” ครบรอบ87 ปี เผยเป็นอดีตนายกสมาคม เป็นที่น่านับถือคนเเปดริ้ว
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพล.อ.ต. หญิง ทรงพร วาณิชเสนี ประธานกรรมการมูลนิธิทองประทานฯ ,นายอนันต์ วงศ์พานิช นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,พล.อ. ยศนันท์ หร่ายเจริญ อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา,ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออก 1 ,นายสราวุธ ธีรภัทรไพศาล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 87 ปี พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวฉะเชิงเทรา
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา กล่าวว่าตนเเละทีมสมาคมชาวฉะเชิงเทราพร้อมคณะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาขอพรจากพลเอก เชษฐา เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุ 87 ปี พลเอกเชษฐา หรือที่เราเรียกกันว่า “บิ๊กเหวียง”เป็นคนเเปดริ้วโดยกําเนิดแล้วก็จบการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่ฉะเชิงเทรา เเละเคยเป็นนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทราด้วย
พล.อ. เชษฐา เป็นนักกีฬาเก่าเหรียญทอง ทั้งตอนเป็นทหารก็เป็นนักมวยด้วย และเป็นคนสมถะ เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อมีการจัดแสดงความดีกับผู้ประสบความสําเร็จของสมาคมชาวฉะเชิงเทราทุกครั้งก็จะเชิญมาเป็นประธานในการมอบรางวัล ก็ถือเป็นกิจกรรมของสมาคมชาวฉะเชิงเทราที่เราจะมาร่วมอวยพรเเละขอพรพล.อ.เชษฐาทุกปี ตอนนี้อายุ 87 ปี เเล้วก็ยังแข็งแรงมาก