สอบเครียด เมีย-แม่นักโทษชายแหกเรือนจำนนท์หลบหนี เมียเผยผัวเครียดคิดถึงลูกวัย 1 ขวบ

ตำรวจเมืองนนท์สอบเครียด เมีย–แม่เมียนักโทษหนีเรือนจำ เมียเผยเลิกกันแล้ว คาดผัวคิดถึงลูกวันเกิดครบอายุ 1 ขวบ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุนักโทษชาย นายอนุชิต สุขสุด อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้หลบหนีระหว่างปฏิบัติงานกองนอกภายในร้านหับเผย ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี โดยในขณะเกิดเหตุยังสวมชุดนักโทษสีส้มของเรือนจำ ก่อนจะขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ เรมเบสต้า สีดำ ทะเบียน 4ขน 838 กรุงเทพมหานคร หลบหนีไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบชุดนักโทษถูกถอดทิ้งไว้ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ แต่ยังไม่ทราบเส้นทางหลบหนี
ต่อมาเวลา 18.30 น. ที่ สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.อ.ชยชัย นาธนกาญจน์ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี และ พ.ต.ต.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี ได้เชิญตัว น.ส.กี้ อายุ 28 ปี แฟนสาวของนายอนุชิต พร้อมมารดา เข้าสอบปากคำอย่างละเอียด โดยมีนางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี และตำรวจฝ่ายสืบสวนภาค 1 ร่วมสอบสวน ซึ่งน.ส.กี้ให้การว่าได้เลิกรากับแฟนตนแล้ว หลังจากคบหากันนานกว่า 1 ปี โดยระหว่างคบกันตนไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันทุกวัน นายอนุชิตจะมาหาตนเป็นครั้งคราว โดยแฟนตนจะอาศัยอยู่กับแม่ที่ปทุมธานี ส่วนหลังจากเข้าเรือนจำไปได้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อราว 1 เดือน ก่อนโดยการเยี่ยมออนไลน์ และแฟนของตนเคยมีปัญหาทะเลาะกับแม่ตนเพราะฝ่ายชายไม่ทำงาน อีกทั้งวันที่ 26 ส.ค.นี้จะตรงกับวันเกิดลูกชายอายุครบ 1 ขวบ จึงไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่หลบหนีออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวหรือไม่
เบื้องต้นการสืบสวนของตำรวจพบว่านายอนุชิตติดต่อกลับมาหาพี่สาว โดยใช้เฟซบุ๊กของเพื่อชื่อ ซ.แซ้ง ซมซาน ที่ผู้ต้องหาหนีไปกลบดานที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยติดต่อมาประมาณ 18.00 น. โดยบอกว่าว่ารู้สึกเครียด คิดถึงแม่ และครอบครัว ส่วนที่ไม่ติดต่อไปหาเมียเพราะกลัวเมียจะเดือดร้อนเนื่องจากต้องเลี้ยงลูกเล็ก หลังจากนั้นทางพี่สาวจึงได้ติดต่อไปหาน้าสาวที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการต่อสายคุยกับนายอนุชิต โดยทำการเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่นายอนุชิตบอกว่า กลับไปไม่ได้แล้วเพราะกลัวโดนดำเนินคดีเพิ่ม
ขณะนี้ทางนายอนุชิตอยู่ระหว่างหลบไปยังจังหวัดอ่างทองเพื่อไปหาย่า แต่ในระหว่างหลบหนีได้ถูกเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับตามตัว แต่นายอนุชิตได้ขับจยย.โดยถอดแผ่นป้ายทะเบียน ขับลงทุ่งนาทำให้รถของกรมราชไม่สามารถขับตามไปได้ จึงทำให้นายอนุชิตหลบหนีการจับกุมไปได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวนายอนุชิตมาดำเนินคดีตามกฏหมาย
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจาก นายเอ (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ผู้เสียหาย เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกคนร้ายขโมยหลบหนี ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน เปิดเผยกับทีมข่าวโดยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนเกิดเหตุรถของตนได้จอดอยู่บริเวณด้านในร้านใกล้แผนกล้างจาน ขณะที่ตนกำลังควบคุมนักโทษคนอื่น ๆ ทำความสะอาดออฟฟิศที่ผนังที่มีน้ำรั่ว โดยกุญแจรถคาดว่าเผลอวางไว้บริเวณเบาะรถ จากนั้นนายอนุชิตซึ่งทำงานล้างจาน อยู่กองนอกซึ่งไม่ใช่ที่กองที่ตนควบคุมดูแลที่กำลังซ่อมผนังอยู่ ได้ฉวยโอกาสหยิบกุญแจแล้วขับรถหนีไปต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก ทั้งนักโทษและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
นายเอก กล่าวอีกว่า รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเหลืออีกเพียง 4 เดือนก็จะผ่อนหมด แต่กลับถูกขโมยไปพร้อมเอกสารสำคัญซึ่งเก็บไว้ใต้เบาะ รวมถึงน้ำมันเต็มถังที่เพื่อนเพิ่งเติมให้เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุ ตนจึงได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะตนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
ทั้งนี้ นายอนุชิตเพิ่งได้รับสิทธิ์ออกมาปฏิบัติงานกองนอกได้ไม่ถึง 1 สัปดาห์ ก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยกำลังเร่งติดตามไล่ล่าตัวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนักโทษรายนี้มีคดีอาญาหลายคดีติดตัวและถือเป็นบุคคลอันตราย