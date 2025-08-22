ตชด.ไล่สกัดจับหนุ่มราชบุรีซิ่งวีออสขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด - ไอซ์ 4 กิโลฯ มูลค่า 30 ล้าน

ตำรวจ ตชด. ไล่ล่าระทึก หนุ่มราชบุรีซิ่งวีออสขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด - ไอซ์ 4 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 30 ล้าน สารภาพได้ค่าจ้าง 5 หมื่นบาท
วันนี้ (22 ส.ค.) ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร, พ.อ.ศิวดล ยาคล้าย ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 กกล.สุรศักดิ์มนตรี, พ.ต.เจริญศักดิ์ เร่งถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4, พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และหน่วยงานฝ่ายความมั่งคงในพื้นที่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายศุภพงศ์ฯ และ น.ส.รัตติกาลฯพร้อมของกลาง ยาบ้า 2,000,000 เม็ด และยาไอซ์ 4 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
ทั้งนี้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ร่วมกับ ชุดปราบปรามยาเสพติด ร้อย ตชด.ที่ 237, ร้อย ตชด.236 และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ สืบทราบว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง โดยใช้รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่น วีออส สีขาว ผ่านพื้นที่ จ.สกลนคร จึงวางแผนเฝ้าติดตามกระทั่งพบรถเก๋งคันดังกล่าว ขับผ่านแยกบ้านธาตุ อ.เมืองสกลนคร มุ่งหน้าเส้นทางบายพาสกาฬสินธุ์
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขับรถยนต์ติดตามรถยนต์คันดังกล่าว จนถึงบริเวณสถานีควบคุมไฟป่าภูพาน ท้องที่ บ.นาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร ก่อนแสดงตัวตรวจค้นพบ นายศุภพงศ์ เป็นคนขับและ น.ส.รัตติกาล นั่งเบาะข้างคนขับ ภายในรถพบกระสอบยาเสพติดวางอยู่บริเวณด้านหลังคนขับ และกระโปรงท้ายรถยนต์รวม จำนวน 5 กระสอบ เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางมาตรวจนับพบยาบ้ากว่า 2,000,000 เม็ด และไอซ์ 4 กิโลกรัม
สอบสวน นายศุภพงศ์ ให้การรับสารภาพว่า ไปรับยาเสพติดมาจาก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เพื่อนำไปส่งในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ค่าจ้าง 50,000 บาท ส่วนรถเก๋งเช่ามาในราคา 6,000 บาท จากอู่เช่ารถในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี และเพิ่งทำเป็นครั้งแรก จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่ายฯ และ เสพยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตาดโตน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป