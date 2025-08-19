"สารวัตรโย-โดนัท" ควงแขนเข้าประตูวิวาห์ ผกก.ลำลูกกา นายกเล็ก ร่วมอวยพร

วันนี้ (20 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติเดช ลานทอง นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา ร่วมพิธีและอวยพรวันมงคลสมรส พ.ต.ท.อิธิกร สง่ากร หรือ สารวัตรโย สว.สส.สภ.ลำลูกกา และ น.ส.วรกร สุทธิวัฒนเวช หรือ โดนัท โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ส.ค. เวลา 19.00 น. ที่ลานอนเกประสงค์ เทศบาลตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ นางกฤติกา หรือ มาดามปลา ผู้บริหารร้านอาหารมโนราห์ นายรุจกร บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลตำบลลำลูกกา ผู้บริหารเทศบาลตำบลลำลูกกา ตำรวจ สภ.ลำลูกกา นักธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ปะปนกับความซาบซึ้งใจ แม้คู่บ่าวสาวจะดูใจกันมานาน ก่อนตกลงปลงใจเข้าประตูวิวาห์ แต่ความรักความสดใสของทั้งคู่ไม่ได้จืดจางลงเลย.