รวบ “โบ้ หัวหมู่ M16” หัวหน้าแก๊งยารายใหญ่เมืองกรุง เคยก่อคดีเพียบ ค่าหัวนำจับ 1.5 ล้าน

ตำรวจ บก.น.3 บุกจับ “โบ้ หัวหมู่ M16” หัวหน้าแก๊งยารายใหญ่เมืองกรุง คาบ้านพักพูลวิลล่าหรู หลังเพิ่งเดินทางกลับมาจากเมียนมา ประวัติคดีโชกโชน มีรางวัลนำจับสูง 1.5 ล้านบาท
วันนี้ (19 ส.ค.) พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.อ.ณัชพิสิษฐ์ เสียงหวาน ผกก.สน.ร่มเกล้า พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท.สยมภู กุลจิตติสิโรดม รอง ผกก.สส.สน.ร่มเกล้า พ.ต.ท.สุริยา กุญแจกล สว.กก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท.ธเนษฐ์ สอนจันดา สว.สส.สน.ร่มเกล้า พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาล 3 และ สน.ร่มเกล้า ร่วมกันจับกุม นายสมชาย หรือโบ้ อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลหลายพื้นที่ เกี่ยวกับความผิดร้ายแรงยาเสพติด
คดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อ 14 มิ.ย. 67 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. ในขณะนั้น พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.6 ร่วมกันแถลงข่าวขยายผลเครือข่ายยาเสพติดย่านบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่ง กก.สส.บก.น.6 จับกุมนายวัฒนา (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลางยาบ้า 10 ล้านเม็ด เคตามีน 60 กิโลกรัม ซึ่งจับได้เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 ขยายผลจนทราบว่าไปรับยาเสพติด มาจากซอยอ่อนนุช 86 แขวงและเขตประเวศ กรุงเทพฯ
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 67 กก.สส.บก.น.6 ได้เข้าทำการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังลำเลียงกระสอบสีขาวจำนวนหลายกระสอบ ออกมาจากภายในซอยอ่อนนุช 86 ขึ้นรถยนต์ตู้ที่มาจอดรออยู่ จนสามารถจับกุมตัว นายชลดรงค์ หรือ วี่ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นเครือข่ายของ นายสมชาย หีือโบ้ หัวหมู่ M16 แก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ พร้อมยาบ้า 13,440,000 เม็ด รถยนต์ 6 คัน และ รถจยย. พร้อมชุดแต่ง 17 คัน มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 4 ล้านบาท ข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ซึ่งนายสมชาย สามารถนำลูกทีมหลบหนีไปได้
ทาง กก.สส.บก.น.6 จึงขออนุมัติจาก ป.ป.ส. รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเครือข่ายดังกล่าว จนทาง สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประกาศรายชื่อเป็นบุคคลตามหมายจับ ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับประจำปี 2568 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 68 มีรางวัลนำจับแก๊งดังกล่าว รายละ 1,500,000 บาท
ต่อมา พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 สั่งการให้ กก.สส.บก.น.3 ได้ทำการสืบสวน จนทราบว่า นายสมชาย หัวหน้าแก๊งได้หลบหนีคดีไปอยู่ประเทศเมียนมา และจากการถูกบล็อกจากตำรวจนครบาล จึงได้รับมอบหมายจากขบวนการให้ไปเปิดตลาดยาเสพติดทางภาคใต้ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด” ทำให้ยาเสพติดแถวภาคใต้ได้รับความกระทบกระเทือน จึงได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ แล้วพาทีมงานไปเปิดงานส่งยาเสพติดลงไปทางภาคใต้ ซึ่งจะสั่งยามาจากทางภาคเหนือ โดยได้ไปเช่าบ้านแบบพูลวิลล่าหรูอยู่ในย่านหัวหิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าไปทำการตรวจสอบจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. ภายในซอยปันสุข ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จากการสอบสวน นายสมชายรับสารภาพว่า เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเมียนมา รวบรวมสมัครพรรคพวกที่เคยร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดกันมาคนละหลัก 10 ล้านเม็ดที่รู้จักกันในคุก และมีบ้านอยู่ใกล้กันย่านประเวศ มาเช่าบ้านหรูเพื่อเป็นฐานบัญชาการ ซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่คอยดำเนินการตามคำสั่งตน ซึ่งยาเสพติดทั้งหมดจะสั่งมาจากทางภาคเหนือ แล้วจัดส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งของลูกพี่ ตนเคยต้องคดี ยาเสพติด อาวุธปืน คดีฆ่า และพยามยามฆ่า มาตั้งแต่อายุ 15 ปี มากกว่า 9 ครั้ง และมีบางคดีเกี่ยวข้องกับปืน เอ็ม 16 จึงมีฉายา “หัวหมู่ M16” จึงได้นำตัวทั้งหมดส่ง ป.ป.ส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป