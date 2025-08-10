ตร.-ปกครอง ตรวจผับเมืองนนท์ พบซุกยาเค 7 ห่อซ่อนในในถังน้ำแข็ง ตรวจฉี่นักเที่ยวม่วง 16 ราย

ตำรวจ–ฝ่ายปกครอง บุกตรวจผับดังปากเกร็ด พบยาเค 7 ห่อซุกในถังน้ำแข็ง ตรวจฉี่นักเที่ยวพบสีม่วง 16 ราย พร้อมอาวุธมีดหลายเล่ม
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 9 ส.ค. 2568 ที่ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 70 นาย ประกอบด้วย พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด, พ.ต.ท.ก้องพิสิษฐ์ พฤกษาชีวะ รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด, เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี, หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “พยัคฆ์นนท์ 66”, ฝ่ายปกครองจังหวัดและอำเภอปากเกร็ด , สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ปากเกร็ด
การปฏิบัติครั้งนี้ยังมี นายจเร ซุ้นหั้ว ป้องกันจังหวัดนนทบุรี, นายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด, นายพัฒนา ภัทรพักตร์ ปลัดอำเภอปากเกร็ด, นายวสันต์ ขาวสงค์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนนทบุรี สนธิกำลังฝ่ายปกครองรวมกว่า 60 นาย ร่วมสนธิกำลังเข้าตรวจค้น
เป้าหมายคือร้าน HEYY BAR บนถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด ซึ่งเป็นสถานบันเทิงชื่อดังในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจค้นผู้ใช้บริการทั้งชายและหญิง ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และตรวจค้นหาอาวุธปืน
จากการตรวจสอบภายในร้าน พบยาเสพติดประเภทเคตามีนจำนวน 7 ห่อ ซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำแข็งและถูกทิ้งไว้บนพื้นร้าน พร้อมอุปกรณ์การเสพหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นของกลาง ก่อนดำเนินการตรวจปัสสาวะผู้เข้าใช้บริการ พบผู้เสพปัสสาวะสีม่วงรวม 16 ราย แบ่งเป็นชาย 12 ราย และหญิง 4 ราย นอกจากนี้ยังพบอาวุธมีดจำนวน 4–5 เล่มซุกซ่อนอยู่ภายในร้าน
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้เสพทั้งหมดส่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมเก็บหลักฐานยาเสพติด อุปกรณ์การเสพ และอาวุธมีด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด ดำเนินคดีตามข้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยจะขยายผลหาผู้ครอบครองและผู้จำหน่ายยาเสพติด รวมถึงตรวจสอบการดำเนินกิจการของร้านว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายเปิดเกินเวลาหรือไม่ เพื่อพิจารณาดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป