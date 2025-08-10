บุกตรวจผับดังย่านปากเกร็ด พบฉี่ม่วง 16 ราย พร้อมยาเสพติด-อาวุธหลายรายการ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนนทบุรี และหน่วยพยัคฆ์นนท์ 66 สนธิกำลังฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 1 เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงชื่อดังในพื้นที่ ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด เมื่อคืนวานนี้ (9 ส.ค.) โดยสุ่มตรวจผู้ใช้บริการ ทั้งชายและหญิง ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และตรวจค้นหาอาวุธปืน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภายในร้าน พบยาเสพติดประเภทเคตามีนจำนวน 7 ห่อ ซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำแข็งและถูกทิ้งลงพื้น พร้อมอุปกรณ์การเสพหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นของกลาง ก่อนดำเนินการตรวจปัสสาวะผู้เข้าใช้บริการ พบผู้เสพปัสสาวะสีม่วงรวม 16 ราย แบ่งเป็นชาย 12 ราย และหญิง 4 ราย นอกจากนี้ ยังพบอาวุธมีด 4-5 เล่มซุกซ่อนอยู่ภายในร้าน
