บุกรวบไฮโซ "ฮู นโรตม์" เจ้าของระบบฝากถอนเงินเว็บพนัน ยอดหมุนเวียน 5 พันล้านต่อเดือน-ยึดทรัพย์ 400 ล้าน

วันนี้ ( 17 ก.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภา ,พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง ผกก.3 บก.ปอท. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ Shutdown ระบบชำระเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย Askmepay และ Hengpay หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 3 จุด ในพื้นที่ กทม. สามารถจับกุมนายนโรตม์ หรือ ฮูพิริยะรังสรรค์อายุ 33 ปี และ นายนรายุทธ หรือ สนุ๊กนราแก้ว อายุ 39 ปีสองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์, สมคบกันฟอกเงิน และ ร่วมกันฟอกเงิน” พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง, โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 14 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 21 เล่ม, บัตรกดเงินสด 53 ใบ และ รถยนต์หรู จำนวน 4 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ ยี่ห้อ FERRARI 296 GTS, รถยนต์ยี่ห้อ Aston Martin รุ่น Vantage Roadster , รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Lexus และ รถยนต์ ยี่ห้อ SUBARU รวมทั้งอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องได้อีกกว่า 362 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 400 ล้านบาทพล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ตรวจพบเว็บไซต์ที่ชื่อว่า 69pgslot ลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ โดยมีการชำระเงินผ่านระบบฝาก - ถอนออโต้ ผ่านบัญชีธนาคาร และฝากเงินในระบบ Ask Me Pay โดยสแกนผ่าน QR Code ของวีเพย์ และ QR Code ชื่อ บริษัท เฮง ออนไลน์ 888 จำกัด หรือ บริษัท เฮงเพย์ จำกัด นอกจากนี้ยังพบว่าเงินที่สแกนผ่าน QR Code ดังกล่าวจะถูกโอนไปเข้าบัญชีของนิติบุคคล คือ บริษัท เฮงเพย์ จำกัด จากนั้นจะต่อไปยังบัญชีม้าของเว็บพนัน โดยผ่านระบบชำระเงิน Ask Me Pay เพื่อหลีกเลี่ยงระบบการสแกนหน้าของธนาคาร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีเงินหมุนเวียนในระบบเดือนละ กว่า 5,000 ล้านบาทพ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ กล่าวว่า จากแนวทางสืบสวนพบว่าเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดมาประมาณ 3-4 ปี ส่วนตัวระบบชำระเงินนั้นเปิดมาได้ประมาณ 7-8 เดือน เมื่อพบการกระทำผิดแน่ชัดจึงเร่งรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 14 หมายจับ ก่อนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว จนสามารถจับกุม นายนโรตม์ หรือ ฮู เจ้าของระบบชำระเงิน กรรมการนิติบุคคล บริษัท เฮงเพย์ จำกัด และ กรรมการ บริษัท เอช บี มิดเดิ้ลกรุ๊ป จำกัด รวมถึงสามารถจับกุม นายนรายุทธ หรือ สนุ๊ก เจ้าของเว็บพนัน 69pgslot พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำผิดได้จำนวนดังกล่าวพล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า สำหรับ นายนโรตม์ หรือฮู นั้น จากแนวทางสืบสวนพบว่ามีการประกอบธุรกิจหลายอย่างบังหน้า ใช้ชีวิตหรูหรา รวมถึงมักชอบไปวัดถือศีลทำบุญ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ ซึ่งจากการสอบปากคำเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธ มีเพียงนายนรายุทธ ที่ให้การรับสารภาพ ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลเอาผิดผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆ ต่อไปสำหรับ นายนโรตม์ พิริยะรังสรรค์ หรือฮูเป็นลูกชายคนโตของ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ อดีต สว.และนักวิชาการชื่อดัง และ ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Entrepreneurship University of East Anglia ประเทศอังกฤษ