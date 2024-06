ปคม.กวาด 4 รางวัลซ้อน หน่วยงาน-บุคคลดีเด่น แก้ปัญหาค้ามนุษย์

พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม. กล่าวว่างานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2567 Together We Can "StopCyber -Trafficking" จัดขึ้นที่ อาคารอิมแพ็ค เอ็กชิบิชั่น เซ็นเตอร์ จ.นนทบุรีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าทางผู้จัดงานได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่คอยผลักดันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของตำรวจ บก.ปคม. ได้ทั้งหมด 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานดีเด่น 1 รางวัล และ บุคคลดีเด่น อีก 3 รางวัล ประกอบด้วย พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ไตรรงค์ ชัยชนะ ประจำ (สบ 5) บก.ปคม., และ พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน รอง ผกก.4 บก.ปคม.พล.ต.ต.ศารุติ กล่าวว่า ตำรวจ ปคม. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจับกุมคดีสำคัญเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มากมายหลายคดี ทั้งนี้ก็เพื่อป้องปรามให้ขบวนการค้ามนุษย์ลดน้อยลงไป ทั้งนี้ยืนยันว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไป โดยยึดหลักการผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจให้เท่าทันอาชกรรมรูปแบบใหม่” ผบก.ปคม.กล่าว