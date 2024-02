ข่าวลึกปมลับ : 'ทักษิณ-ฮุนเซน' ทั้งรักทั้งเกลียด สายสัมพันธ์บนผลประโยชน์

เผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ตอน 'สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กลายเป็นคนนอกครอบครัวชินวัตรคนแรกที่มีโอกาสได้เข้าพบนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงบ้านจันทร์ส่องหล้า เป็นการตอกย้ำว่าอดีตผู้นำของทั้งสองประเทศนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่ถ้ามองภูมิหลังย้อนกลับไปมากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า 'ทั้งรักและทั้งเกลียด' ในเวลาเดียวกันครั้งหนึ่งในช่วงปี 2535-2540 ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชา แม้จะมีการเลือกตั้งตามกระบวนการสันติภาพหลังสิ้นอำนาจของกลุ่มเขมรแดง และ พรรคฟุนซินเปกของเจ้ารณฤทธิ์ จะชนะการเลือกตั้ง แต่ฮุนเซน ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งทำให้เวลานั้นกัมพูชาอยู่ในสภาพการมีนายกรัฐมนตรีถึงสองคน ซึ่งการครองอำนาจแบบสองผู้นำ ก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายเกิดการรัฐประหาร และฮุนเซนก็ขึ้นเป็นนายกฯแต่เพียงผู้เดียวท่ามกลางการครองอำนาจของฮุนเซน ครอบครัวชินวัตรได้ลงทุนทำธุรกิจ โดยเฉพาะเคเบิลทีวี ซึ่งได้รับสัมปทานยาวนานถึง 99 ปี ก่อนที่จะมีการลดอายุสัมปทานเหลือ 30 ปี แต่ถูกเคลือบแคลงจากฮุนเซนว่ากลุ่มทุนชินวัตรเข้าไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามเพื่อโค่นล้มรัฐบาลกัมพูชาในช่วงปี 2540และเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกัมพูชา ปี 2546 ที่ทำให้ทักษิณในฐานะนายกฯเวลานั้นโกรธมากถึงขั้นแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในประเทศไทยว่า “ถ้าภายใน 1 ชั่วโมง เหตุการณ์ไม่เรียบร้อย ผมจะส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปในจุดเกิดเหตุ ขณะนี้ได้สั่งการให้เตรียมพร้อมแล้ว” ซึ่งเหตุการณ์จลาจลในครั้งนั้นพบว่าบริษัทชินวัตร เทเลคอมมูนิเคชั่น สาขาพนมเปญ โดนลูกหลงไปด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ก็แปรเปลี่ยนจากเกลียดกันมาเป็นรักกันอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังทักษิณถูกรัฐประหารในปี 2549 ถึงขนาดได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำกัมพูชา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนตัวและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลกัมพูชาเมื่อปี 2552 ถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลไทยที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างจัง เพราะรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์มีความพยายามจะขอให้กัมพูชาส่งตัวทักษิณให้มารับโทษในประเทศไทย แต่ถูกรัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธ จนนายอภิสิทธิ์ ถึงกับประกาศว่าจะขอทบทวนความร่วมมือของทั้งสองประเทศบางประการกัมพูชา ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ทักษิณแวะมาพำนักมากที่สุด โดยปี 2555 ภายหลังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง ทักษิณได้มาร่วมกิจกรรมและพบกับมวลขนคนเสื้อแดงที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา พร้อมกับร้องเพลงการร้องเพลง Let It Be ของวง The Beatle ซึ่งมีการแสดงถึงนัยบางประการผ่านตำพูดที่ว่า "There will be an answer, ช่างแม่มัน (let it be)ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน จะเป็นจะตายก็ช่างแม่มัน…ช่างแม่มัน"ผ่านไปอีกประมาณหนึ่งทศวรรษ 'ฮุน เซน' ในวัย 71 ปี ประกาศวางมือทางการเมือง ส่งไม้ต่อให้กับพล.อ.ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา บุตรชาย และ 'ทักษิณ' ในวัย 74 ปี ประกาศจะกลับประเทศไทย ทั้งสองคนต่างได้มาพบกันในงานฉลองวันเกิดของฮุน เซน เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ก่อนที่ทักษิณกลับคืนสู่มาตุภูมิในปีเดียวกันจากความสัมพันธ์อันยาวนานมากกว่า 3 ทศวรรษ การพบกันของอดีตผู้นำประเทศทั้งสองคนที่บ้านทักษิณ จะเป็นเพียงการถามถึงสารทุกข์สุขดิบกันธรรมดาหรือไม่ ไม่มีใครรู้ แต่ดันมาบังเอิญกับจังหวะที่ไทยและกัมพูชา กำลังพยายามยุติข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล (overlapping claims areas –OCA) ซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังมายาวนานดังนั้น ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านจันทร์ส่องหล้า จึงไม่อาจมองข้าม------------------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647

