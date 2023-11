นครบาลเอาจริง วางมาตรการเฝ้าระวัง นักเรียนตีกัน รับกระแส 4 KINGS 2 เข้าฉาย

วันนี้ (30 พ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น.มอบหมาย พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม (ปป.) เป็นประธานร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสถาบันการศึกษาที่มีกลุ่มเสี่ยงทะเลาะวิวาทของนักศึกษา มีโครงการ "มีนบุรีโมเดล" เป็นต้นแบบในการดำเนินการ และวางแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรง กรณีภาพยนต์เรื่อง 4 KINGS 2 เข้าฉายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ โดยมี สน.และวิทยาลัยเทคนิค เทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันอาชีวะศึกษาเข้าร่วมประชุม บช.น.มีการวางมาตรการป้องกันเหตุ และมีกรอบการทำงาน ผลการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้1. เน้นการ Show of force แสดงกำลังบริเวณจุดเสี่ยงตามที่แต่ละ สน.ท้องที่วิเคราะห์ส่งมา2. ตำรวจคือประชาชน ประชาชนคือตำรวจ (People is the first Police) แสวงหาความร่วมมือในการแจ้งข่าวจุดเสี่ยง จุดรวมตัว หรือสิ่งบอกเหตุที่จะมีการก่อเหตุ เพื่อสามารถเข้าไปยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างทันท่วงที3. หากมีการก่อเหตุละเมิดกฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด (Law Enforcement)4. "รวมกันตีให้แตก แยกแล้วค้น" หากพบเห็นมีการรวมกลุ่มให้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ5. ผกก.สน.ต้องบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการป้องกันเหตุ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายจราจร ต้องเป็นผู้เผชิญเหตุคนแรกให้ได้ (First Responders) ในเรื่องเหตุ 600 นอกจากประชาชนแจ้งแล้ว ผู้ที่มักประสบเหตุเป็นประจำคือ ตำรวจจราจรตามแยก ตามถนนต่างๆทั้งนี้ บช.น.ขอเรียนประชาชนว่าตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด พบเห็น หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่ หรือในโซเชียลมีเดีย โปรดแจ้งสายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจท้องที่.