"บิ๊กก้อง"มอบอุปกรณ์เวคบอร์ดมูลค่า 3 หมื่น สานฝัน "น้อยพลอย" สู่แชมป์โลก

วันนี้ (21 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตพรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิปั้นดาว พร้อมด้วย คุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ในฐานะ รอง ประธานมูลนิธิปั้นดาว ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเวคบอร์ด ได้แก่ Board SDR Pro NIL #145, Boot Mojiyo CT Cool Gray/white, Foll23 Vest Unity Off White, Helmet Safety First Stone, Knee Brace มูลค่า 37,562 บาท ให้กับ น.ส.พัชรพร จันทร์งูเหลือม หรือน้องพลอย เยาวชนในสังกัดมูลนิธิปั้นดาว นักกีฬาเวคบอร์ดทีมชาติไทย และแชมป์ลำดับที่ 7 ของโลก ในรายการ Singha IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championships 2022 เพื่อใช้ฝึกซ้อมในการเตรียมตัวลงแข่งกีฬาซีเกมส์ในครั้งต่อไปโดยมูลนิธิปั้นดาว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ โดยเป้าหมายของ น.ส.พัชรพร คือ การได้เป็นแชมป์โลก กีฬาเวคบอร์ดสำหรับองค์กร บริษัท หรือ ท่านใด สนใจอยากสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สามารถร่วมบริจาค โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิปั้นดาว นางวัลย์ลิกา ทวีศรี ผจก.มูลนิธิฯ โทร. 09-5554-1285 หรือสามารถบริจาคเป็นเงินสนับสนุนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 052-0-65056-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิปั้นดาว