เจาะ…รถส่วนตัวนายกฯ เศรษฐา แต่งหรูคู่วัตถุมงคล

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นำเสนอรายงานพิเศษจากรถเมอร์เซเดซ เบนซ์ เอส 600 กันกระสุนกันระเบิด ราคา 19.5 ล้าน ที่รับใช้ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างซื่อสัตย์ จนหมดวาระนายกรัฐมนตรีกลายมาเป็นรถตู้ All NEW Lexus LM 350h Executive 4-Seater ป้ายทะเบียน ก 6506 กรุงเทพฯ ราคา 7,590,000 บาทที่แล่นมาเปิดตัวในทำเนียบรัฐบาล ในฐานะรถประจำตำแหน่ง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง จนฮือฮาไปทั่วนับว่าไม่เคยมีมาก่อน นายกรัฐมนตรีคนไหน จะยอมควักเงินส่วนตัว ซื้อรถส่วนตัว เอามาใช้เป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อย่างที่นายเศรษฐาทำบ้างว่าเหตุผลเพราะนายเศรษฐาไว้ตัว ไม่อยากใช้รถซ้ำกับลุงตู่ แต่เหตุผลจริงๆ น่าจะเป็นการตอบโจทย์ในด้านความสะดวกสบาย ระหว่างเดินทาง มากกว่าเหตุผลอื่นเพราะนายเศรษฐา เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ โดยมีความสูงถึง 192 ซ.ม. การนั่งรถตู้หลังคาสูงๆ ดูแล้วก็สบายกว่าไปนั่งในรถหลังคาเตี้ยแบบรถเก๋งยิ่งควักกระเป๋าซื้อรถมาใช้งานในราชการเองแบบนี้ ก็ยิ่งปิดทางไม่ให้คนมาด่า "ภาษีกู" หากภายภาคหน้า ทำงานได้ไม่เข้าตาการไม่สนใจที่จะใช้บริการรถกันกระสุนคันเดิม ยังเหมือนเป็นการโชว์ความชิล เป็นผู้นำที่ไม่มีศัตรูเต็มเมือง ให้ต้องคอยระวังหลังนายเศรษฐา เผยที่มาของรถคันนี้ว่า ลูกสาวซื้อให้ โดยจองไว้นานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งจะมาจองตอนจะเป็นนายกฯ และเป็นรถที่นั่งสบายเมื่อนักข่าวถามถึงเลขเด็ดจากป้ายทะเบียน ซึ่งถูกจับจ้องจากคอหวยทั้งเมือง นายเศรษฐาตอบว่า "ก็ขอให้โชคดีทุกคน แต่จริงๆแล้ว คำว่าโชคดีต้องทำงานหนัก ถึงจะโชคดีได้"คำแนะนำให้ทำงานหนักจากนายกรัฐมนตรี จะเข้ารูหูนักเลงหวยหรือไม่ ก็ยังน่าสงสัย เพราะตอนนี้ เลขทะเบียนป้ายแดงจากรถตู้เลกซัส คือ 6506 เป็นเลขเด็ดให้ทุ่มแทงกันทั้งเมืองไปเรียบร้อยแล้วทีมงาน "ถอนหมุดข่าว" ลองเข้าไปตรวจสอบสลากออนไลน์ในแอพเป๋าตัง ก็พบว่า เลขท้ายสองตัว 06 ถูกกว้านซื้อไปเกลี้ยงที่สร้างความฮือฮาตามมา นอกจากทะเบียนรถ ยังเป็นวัตถุมงคลประจำรถ โดยนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ไปส่องผ่านกระจกรก ดูสภาพภายในแล้วพบว่า บริเวณคอนโซลรถ แขวนพระสมเด็จ (หลวงพ่อโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เนื้อผง ซึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่ของวัดบวรฯนอกจากนี้ ยังมีสายสิญจน์ลูกประคำของ ครูบาบุญชุ่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนา วางอยู่สืบสาวราวเรื่องได้ความว่า วัตถุมงคลเหล่านี้ ไม่ได้เป็นของนายเศรษฐาแต่อย่างใด หากแต่เป็นของคนขับรถประจำตัว ซึ่งบูชาของดีเหล่านี้ไว้ตลอด ระหว่างขับรถคันเดิม พานายเศรษฐา เดินทางไปหาเสียงทั่วประเทศพอเปลี่ยนรถ คนขับคู่ใจของนายเศรษฐา ก็ย้ายวัตถุมงคลทั้งหมด ตามมาคุ้มครองเจ้านายสำหรับสเปกของรถ All NEW Lexus LM 350h Executive เป็นตัวท็อป 4 ที่นั่ง ห้องโดยสารเป็นระดับเฟิสต์คลาส เทียบเท่าที่นั่งเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิสต์คลาสการออกแบบห้องโดยสาร เหมือนยกเอาห้องนั่งเล่น และห้องทำงาน มาไว้ด้วยกัน ให้ความรู้สึกสงบ และสะดวกสบายสูงสุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพรั่งพร้อม สรุปง่ายๆ ด้วยคำเดียวว่า "สุด"เป็นไปได้ว่ายอดขายของรถรุ่นนี้ จะดีกว่าเดิม เมื่อมีผู้นำประเทศ มาเป็นพรีเซนเตอร์ เตะตาบรรดาเจ้าสัวใหญ่น้อยอย่างแน่นอน