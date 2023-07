ทลายแก๊งโจ๋ตัวตึง! "ป๋าบี" นักกวีโซเชียลหนองจอก ขายยาเสพติด-ปืนออนไลน์

วันนี้ (22 ก.ค.) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น./หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 5 ศปอส.ตร. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น./รอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 5 ศปอส.ตร. พ.ต.อ.จักราวุธ คล้ายนิล ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.พัชรพงษ์ กาญจนวัฏศรี พ.ต.ท.ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น.นำกำลัง กก.วิเคราะห์ข่าวฯ เข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ 199/71 บ้านพฤกษา หนองจอก-สุวินทวงศ์ ซ.อยู่วิทยา 12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. สามารถจับกุมผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายได้ดังนี้ 1.นายวีรชน พึ่งกุศล อายุ 37 ปี ที่อยู่ 28/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบึน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. น.ส.ณัฐณิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี 3. นายชนะชล (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี 4. นายชนะพล (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี 5. นายชยุตรานันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี 6. นางสาวพัชราภรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี 7. นายสุริยา (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี 8. นายวิชยุตม์ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี 9. นายอนุชา (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ป๋าบี นักกวีโซเชี่ยล 10. เด็กชายภานุวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 14 ปี 11. นายณัฐวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี 12. นางสาวจารุณี (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี 13.นายธนธรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี 14. นายอภินันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ผู้ต้องหารายที่ 1-12 และ 14 โดยกล่าวว่า ร่วมกันครอบครองยาเสพติดและครอบครองเครื่องกระสุน ผู้ต้องหาที่ 13 โดยกล่าวว่า ครอบครองยาเสพติดฯ ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พร้อมของกลางจำนวน 13 รายการ 1.ปืน .38 รุ่น zoraki ดัดแปลง 1 กระบอก 2.ปืน .38 รุ่น smith ดัดแปลง จำนวน 1 กระบอก 3.ปืน รุ่น Zoraki 2914-TD ดัดแปลง 1 กระบอก 4.ปืน รุ่น new police made in italy ดัดแปลง 1 กระบอก 5.ปืน รุ่น cal 9 mm. P.A.K made by ATAKLTD ดัดแปลง 1 กระบอก 6.ปืน made by AKSK AIYAKYKY ดัดแปลง 1 กระบอก 7.ปืน bb gun พร้อมแม็ก 1 กระบอก 8.กระสุนปืน ขนาด.38 มม.จำนวน 14 นัด 9.กระสุนปืน ขนาด 380 มม.จำนวน 45 นัด 10.กระสุน 9 มม.จำนวน 52 นัด 11.เคตามีน 63.3 กรัม (ชั่งรวมถุง) 12.ยาบ้า 18 เม็ด และ 13.โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่องโดยพฤติการณ์สืบเนื่องจากตำรวจสืบสวนนครบาล ได้ทำการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพจ Facebook ชื่อ ป๋าบี เจริญทรัพย์ นักกวีโซเชี่ยล กระทั่งพบว่า "แก๊ง ซุพรีม" ได้มีการร่วมกลุ่มขายอาวุธปืนผิดกฎหมาย ผ่านทาง Facebook "ซุ พรีม จำหน่ายอาวุธปืน" จากนั้นสายลับได้ทำการล่อซื้อผ่านทาง Facebook โดยทางกลุ่มผู้ต้องหาได้วีดีโอคอลโชว์ให้สายลับดูปืน จำนวน 3 กระบอก เพื่อให้เลือกสินค้าและตกลงราคา ทำให้ทราบแน่นชัดว่ากลุ่มผู้ต้องหามีอาวุธปืนผิดกฎหมายในการครอบครองจริง จากนั้นทางสายลับจึงได้ทำการล่อซื้อ ปืน .38 รุ่น zoraki จำนวน 1 กระบอก ราคา 8,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นโอนเงิน 4,000 บาท และ เก็บปลายทางอีก 4,000 บาท เมื่อพัสดุมาส่งพบว่าเป็นการขายทิพย์ ภายในกล่องพัสดุคือเป็นก้อนหินและขวดน้ำอัดลมต่อมาทางชุดสืบสวนจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่ากลุ่มจนพบว่า เป็นกลุ่มวัยรุ่นแถวหนองจอก มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด เมื่อสืบสวนจนพบเครือข่ายและเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวมีอาวุธปืนจริงหลายกระบอกและจำหน่ายยาเสพติด จึงทำรายงานการสืบสวนส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการตรวจค้นจนสามารถเข้าตรวจค้นพบอาวุธปืนและยาเสพติดหลายรายการ โดยในชั้นจับกุมผู้ต้องหา การจากสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด ให้การว่า "แก๊ง ซุพรีม" ได้มีการสร้าง Facebook ปลอมมาจำนวน 12 แอคเคาท์ โดยมีการสร้างโปรไฟล์ให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำมาโพสต์จำหน่าย อาวุธปืน และ เครื่องกระสุน เมื่อมีเหยื่อหลงติดต่อเข้ามาก็จะสร้างความเชื่อใจด้วยการวิดีโอคอลหาเพื่อให้รู้ว่าทางกลุ่มผู้ต้องหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของจริง เมื่อลูกค้าตกลงจะซื้อ กลุ่มผู้ต้องหาจะทำทีถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่นำอาวุธปืนใส่กล่องพัสดุส่งให้ลูกค้า ก่อนที่จะส่งทิพย์เป็น ก้อนหิน ไม้อัด ไปให้แทน อีกทั้งพบว่า "แก๊ง ซุพรีม" ได้รวมตัวกันก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมานานถึง 3 เดือน โดยจะมี "ไอ้หนู" ทำหน้าที่ในการหา อาวุธปืน เครื่องกระสุน มาให้ทุกวันเพื่อสร้างโปรไฟล์ ก่อนที่จะให้แต่คนละแบ่งหน้าที่ไปนำรูปถ่ายไปโพสต์ผ่านทาง Facebook ในคนหลงเชื่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวสืบสวนนครบาล จะได้ทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้ นำไปขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ พล.ต.ต.ธีรเดช ยังประกาศเตือน ขณะนี้เรามีทีมลาดตระเวนออกไลน์ ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด ใครที่กระทำผิดบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะขายปืน คุณอย่าคิดว่า คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เราจะตามติดชีวิตคุณ เหมือนดั่งกิ่งทองใบหยก ให้คุณกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จะตามจนกว่าคุณจะเลิกทำ สืบนครบาล หน่วยงานของประชาชนทุกคน