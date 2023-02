เจ้าของร้านอาหารย่านเมืองทองธานีเซ็งลูกค้าพาครอบครัวมากินข้าว ชักดาบไม่จ่ายเงิน

จากกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ My Mint Taksaporn โพสต์คลิประบุข้อความว่า ขออนุญาต ประกาศนะคะ รบกวนคุณลูกค้า มาชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มหน่อยนะคะ รอลูกค้ามาหลายวันแล้ว คิดว่าลูกค้าคงลืม เผื่อใครรู้จัก ฝากบอกหน่อยนะคะ ขอบคุณค่า มาชำระได้ที่ร้าน NEXT GEN By KM.16 หรือทักมาเพื่อโอนจ่ายก็ได้นะคะ หลังจากชำระเรียบร้อย เราจะลบโพสต์ให้ค่ะ"ภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 20.20 น.จับภาพ พ่อแม่ลูก เดินเข้ามาภายในร้านเดินนั่งโต๊ะที่บริเวณใต้ต้นไม้ ก่อนจะสั่งอาหาร มารับประทาน ต่อมาเวลา 21.50 น.มีชายและหญิงวัยรุ่นตามมาสมทบ ต่อมาพ่อกับแม่ได้ให้ทิปกับเด็กเสิร์ฟ เป็นจำนวนเงิน 60 บาท ก่อนจะหอมแก้มลูก แล้วเดินออกไปจากร้าน ส่วนวัยรุ่นอีก 3 คนนั่งทานอาหารก่อนจะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วแยกย้ายกันเดินหลบออกไปข้างร้านเมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 9 ก.พ.66 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณร้าน NEXT GEN BY KM.16 หรือ ปากเกร็ด ก.ม.16 หมู่บ้านเมืองทองธานี D4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นร้านอาหารนั่งชิวบรรยากาศดี ดนตรีไพเราะอาหารรสชาติอร่อยพบนางสาว ทักษพร โยธี อายุ 26 ปี เจ้าของร้าน เล่าว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 20.30 น. มีครอบครัวพ่อ แม่ ลูก เข้ามาทานข้าวที่ร้านช่วงนั้นมีลูกค้าเข้าเยอะ เด็กที่ร้านพาไปนั่งที่โต๊ะซึ่งเป็นที่อับเขาก็เลยเปลี่ยนที่นั่งใหม่ นั่งอยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงประมาณ 4 ทุ่มกว่า ลูกค้าได้สั่งอาหารเป็นข้าวผัด ต้มยำ เบียร์ และข้าวเปล่า หลังทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ก่อนพ่อกับแม่จะกลับมีเด็กวัยรุ่นซึ่งคาดว่าเป็นเพื่อนของลูกผู้หญิง 1 คนผู้ชาย 1 คนเข้ามานั่งทานเบียร์กันต่อรวมเป็น 3 คนสักพัก เขาถามน้องเด็กเสิร์ฟที่ร้านว่าพ่อผมเช็คบิลแล้วใช่ไหม เด็กก็เลยมาบอกว่ายังไม่ได้เช็คบิล ลูกค้าเลยบอกกับเด็กเสริฟว่า เช็คบิลให้หน่อย ทางร้านใช้เวลาประมาณ เกือบ 10 นาที เนื่องจาก มีลูกค้าเข้าร้านเยอะ สักพักเด็กเสิร์ฟ มาถามตนว่าเช็คบิลหรือยัง ตนปริ้นบิลออกมาแล้วกำลังจะให้เด็กไปเช็คบิล ปรากฏว่าเขาเดินเข้าห้องน้ำ แล้วเดินออกข้างร้านไป ตอนเข้ามาเดินมาทางหน้าร้าน รวมบิลทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 854 บาทส่วนตัวตนคิดว่าที่ร้านเป็นร้านอาหารกลางคืนถ้าเมามากอาจจะลืม แต่เขามีเบียร์ที่โต๊ะแค่ 4 ขวด จะเป็นอารมณ์ว่ามานั่งทานข้าวมากกว่า ถ้าลูกค้าหลับบนโต๊ะแล้วเพื่อนมารับกลับไปอาจจะเข้าใจได้ว่าเมาแล้วลืมจ่าย ตนคิดว่าน่าจะตั้งใจหรือเปล่าอยากรบกวนให้ลูกค้ามาชำระเงินที่ร้านหรือถ้าไม่สะดวกทักมาที่เพจร้านก็ได้ หรือจะโอนจ่าย ทางร้านให้เวลา 3 วันถ้าไม่ชำระเงินทางร้านอาจจะต้อองแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย