Azur Air เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่อู่ตะเภา นำนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวพัทยาช่วงไฮซีซั่น

MGR Online - Azur Air เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากโนโวซีบีรสค์ (Novosibirsk) สู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ด้านโฆษกตำรวจท่องเที่ยวพร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่หากนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือ โทรสายด่วน 1155 ตลอด 24 ชม.

วันนี้( 26 พ.ย.) เมื่อเวลา 8.00 น.ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และภาคธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Azur Air เส้นทาง Novosibirsk – Utapao (Pattaya) ซึ่งเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ นำนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย จำนวน 230 คน เดินทางมายังพัทยาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยทำการบินตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย.2565 ไปจนถึงช่วงเดือนมี.ค. 2566พลเรือเอก ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารสูงสุดในช่วงเร่งด่วนได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการพัฒนาสนามบินให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้ว ท่าอากาศยานอู่ตะเภายังมีแผนพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ด้วยการพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินให้เป็นมหานครการบินแห่งภาคตะวันออก เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจการบินของไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น คาดว่าการพัฒนาให้เป็นเมืองการบินจึงถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้การเดินทางมายังพื้นที่ภาคตะวันออกสะดวกสบายขึ้น เพราะสามารถช่วยเชื่อมศูนย์กลางธุรกิจ โดยมั่นใจว่าท่าอากาศยานอู่ตะเภาสามารถเป็นจุดแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกได้น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา กล่าวว่า การเปิดเส้นทางบินจากโนโวซีบีรสค์ (Novosibrisk) มายังพัทยาของสายการบิน Azur Air ในครั้งนี้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาที่กลับมาให้บริการ รวมทั้งพลิกฟื้นเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพัทยา ซึ่งการเปิดเที่ยวบินดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของ ททท. สำนักงานพัทยา ในการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ (Roadshow) ไปยังเมืองศักยภาพของรัสเซีย อาทิ Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk เป็นต้น รวมไปถึงการประสานงานร่วมกับ ททท. สำนักงานมอสโก เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าท่องเที่ยวของพื้นที่ชลบุรีไปยังตลาดรัสเซียด้วยแนวคิด Amazing New Chaptersทั้งนี้ สายการบิน Azur Air จะเปิดทำการบินจาก 11 เมืองจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศรัสเซีย ประกอบด้วย Moscow (Vnukovo) /Kazan /Krasnoyarsk /Novosibirsk /Yekaterinburg / Tyumen /Vladivostok /Omsk /Kemerovo /St.Petersburg /Irkutsk โดยใช้เครื่องบิน B757 ขนาด 238 ที่นั่ง สลับกับเครื่องบิน B767 ขนาด 336 ที่นั่ง ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกขึ้นอย่างมาก"สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 จ.ชลบุรี มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวน 9,112,347 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย 8,736,694 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 375,653 คน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 55,028 ล้านบาท ซึ่งพัทยายังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวรัสเซีย เนื่องจากมีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว อาทิ สวนน้ำ Theme Park กิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ จนทำให้พัทยาเป็น Top of mind ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย และมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคน ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ”น.ส.อโนมา กล่าวด้านนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรรมท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจากรัสเซียเป็นตลาดท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวพัทยา โดยการเปิดเส้นทางบินของ Azur Air ครั้งนี้ นับเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพัทยาที่สนใจตลาดรัสเซีย ทั้งนี้ ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวของชลบุรี-พัทยา เชื่อว่าภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเป็นอย่างดี เพราะทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน SHA Plus+ ของ ททท. ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการสถานประกอบการให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว เมื่อรัฐบาลประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเป็นทางการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ถือเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกที่สามารถสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกและกระจายนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ของภาคตะวันออกได้ อาทิ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด รวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ยังเป็นพื้นที่สำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันมีเส้นทางบินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสำหรับบรรยาการการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวน 230 คนเที่ยวนี้เป็นเที่ยวบินเที่ยวแรก หลังจากต้องหยุดยาวจากสถาณการณ์ Covid -19 ซึ่งมีเจ้าหน้าจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับ มีกลองยาว พร้อมทั้งพวกมาลัยให้คล้องคอ พร้อมขนมไทยให้กับนักท่องเที่ยวคณะดังกล่าวซึ่งต่างยิ้มแย้มประทับใจจากพิธีตอนรับในครั้งนี้ด้าน พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา โฆษกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ปรากฎการณ์นี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและ สัญญาณนี้ยังบอกอีกว่า ประเทศไทยนั้น ยังเป็น top of mind ด้านการท่องเที่ยวของโลกเสมอ โดยในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีความพร้อมเสมอที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเต็มกำลังสุดความสามารถด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ โฆษกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่า หากนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวหรือติดขัดปัญหาใดก็ตาม สามารถโทรสายด่วน 1155 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทางเรามีล่ามแปลแบบฉับพลันซึ่งรวมทั้งภาษารัสเซียด้วย หรือจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน tourist police I-lert-u เพื่อติดต่อตำรวจท่องเที่ยวทั้งระบบ IOS และ Android ได้เลย