Review: ทำบัตรเครดิตกสิกรไทย แบบค้ำประกันเงินฝาก ปี 2564

บทความนี้จะรีวิวสมัครบัตรเครดิตแบบค้ำประกันเงินฝากด้วยตัวเอง แบบสมัครเองใช้เอง มุ่งหวังที่จะเป็นประโยชน์แก่คนที่คลิกเข้ามาอ่าน หรือค้นหาข้อมูลจาก Google เพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตคือการสมัครบัตรเครดิตโดยการเปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจำ เพื่อค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต แทนการยื่นเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีเหมาะสำหรับบรรดาฟรีแลนซ์ พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือมีรายได้ไม่แน่นอน เมื่อเทียบกับมนุษย์เงินเดือน ให้สามารถเข้าถึงบัตรเครดิตได้ แลกกับการนำเงินก้อนจำนวนหนึ่ง ค้ำประกันไว้กับธนาคารบางธนาคารยังทำการตลาดกับนิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ให้สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ โดยใช้เงินฝากเป็นประกันขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาท เมื่อเรียนจบและทำงาน ยังมีโอกาสปรับสถานะบัตรและวงเงินได้อีกด้วยนอกนั้นสามารถรูดก่อน จ่ายที่หลัง มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเหมือนกัน ถ้าเราจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้ง ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคาร แถมยังได้คะแนนสะสม เครดิตเงินคืน และสิทธิประโยชน์ที่มีในแต่ละบัตรได้ถ้าเป็นธนาคารชั้นนำ จะร่วมกับร้านค้าชั้นนำ มีโปรแกรมผ่อนชำระ 0% แบบไม่เสียดอกเบี้ยนานสูงสุด 10 เดือน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น หากเรามีวินัยในการผ่อนชำระ ประโยชน์ที่ได้ก็จะเกิดกับตัวเราเองโดยปกติผู้เขียนมีบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งอยู่แล้ว แต่อยากได้เพราะใช้จ่าย 12 ครั้งต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียม มีโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมทั้งมีโปรโมชันผ่อน 0% ที่ตอบโจทย์มากกว่า ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบัตรเครดิตกสิกรไทย ขั้นต่ำ 5,000 บาท แบ่งจ่าย 0% ได้สูงสุด 10 เดือนที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินใดก็ได้ ใช้บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย (TG Lounge) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ 2 ครั้งต่อคนต่อปี ก็เลยเห็นว่าน่าสนใจ เผื่อมีโอกาสได้ใช้บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน เมื่อนำมาค้ำประกันบัตรเครดิตแล้วห้ามเปลี่ยนเงื่อนไขการฝาก ไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษมาเป็นหลักประกันบัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกัน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากของผู้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่ติดภาระค้ำประกันใด ๆ หรือไม่ติดภาระอื่นอยู่ก่อนแล้ว ย้ำว่าไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้จนกว่าจะยกเลิกบัตรเครดิตฟังดูแล้วอาจจะเยอะ แต่ความจริงเพียงแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมเงินก้อนตามจำนวนวงเงินที่ต้องการ บอกพนักงานธนาคารว่าก็พอแล้ว ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ใดๆวิธีการสมัคร เริ่มต้นไปสาขาของธนาคารกสิกรไทยที่สะดวก บอกพนักงานว่าต้องการทำบัตรเครดิตแบบฟิกซ์ค้ำ พนักงานจะให้เปิดบัญชีเงินฝาก มีให้เลือกระหว่างออมทรัพย์กับฝากประจำ เราเลือกฝากประจำ 6 เดือนเมื่อเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะให้เลือกประเภทบัตรเครดิตที่ต้องการ เราเลือกเป็นบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย พนักงานก็จะให้เอกสารมาชุดหนึ่ง เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต พร้อมทั้งอธิบายไปด้วยเราใช้เวลากรอกเอกสารไม่นาน เพราะเมื่อใช้แท็บเล็ตช่วยลดขั้นตอนเอกสารไปได้พอสมควร อีกทั้งเดี๋ยวนี้ไม่มีการติดอากรแสตมป์แล้ว พนักงานกล่าวว่า จะส่งเอกสารไปที่สำนักงานใหญ่ให้ ก่อนจะออกมาพร้อมสมุดบัญชีและเอกสารที่ให้ไว้แม้ว่าการสมัครบัตรเครดิตแบบค้ำประกันเงินฝากจะไม่ใช้เอกสารแสดงรายได้ แต่พนักงานยังคงถามถึงที่ทำงาน และรายได้ต่อเดือน พร้อมทั้งลงนามความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกับเครดิตบูโร และจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตอีกด้วยผ่านไปประมาณ 10 วัน นับจากวันเปิดบัญชีและสมัคร จะมี SMS ระบุว่าและแจ้งเตือนผ่านทาง K PLUS ไปด้วยผ่านไป 1 วัน ธนาคารทำการสมัคร K-mAlert ได้แก่ Card Spending (รายการใช้จ่ายผ่านบัตร) และ Due (แจ้งรายการครบกำหนดชำระ) ระหว่างนั้นข้อมูลบัตรจะอยู่ใน K PLUS แล้ว รอวันเปิดใช้งานบัตรเท่านั้นผ่านไปประมาณ 16 วัน นับจากวันสมัคร บัตรเครดิตถูกส่งมาถึงบ้าน ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน เช็กจากไปรษณีย์ไทยพบว่าส่งไปหลังจากบัตรอนุมัติไปแล้ว 4 วัน และใช้เวลาอีก 3 วันบัตรจึงส่งถึงมือผู้รับเมื่อได้รับบัตรเรียบร้อยแล้ว วิธีเปิดบัตรที่ง่ายที่สุด คือโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมากับบัตร เลือกวันหมดอายุและระบุเลข CVV ก็สามารถเปิดใช้งานบัตรได้แล้วแต่ในกรณีที่สมัครแจ้งเตือนยอดใช้จ่ายผ่านไลน์ KBANK LIVE ระบบจะยกเลิกการสมัคร K-mAlert ประเภท Card Spending โดยอัตโนมัติ แต่แอปพลิเคชัน K PLUS ยังสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เช่น สมมติว่าเราเปิดบัญชีฝากประจำ 6 เดือน ถอนออกมาไม่ได้ตามเงื่อนไข เมื่อครบกำหนด 6 เดือน ระบบจะเริ่มต้นฝากเงินใหม่ โดยใช้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ณ วันที่ครบกำหนด พอครบกำหนดก็จะฝากเงินใหม่ต่อไปเรื่อยๆหากต้องการยกเลิกบัตรเครดิตแบบค้ำประกันเงินฝาก ให้ไปสาขาที่เปิดบัญชี พร้อมบัตรเครดิตและสมุดบัญชีเพื่อปิดบัตรเครดิต ชำระหนี้คงค้างให้หมดก่อน จึงจะปิดบัญชีฝากประจำ แล้วถอนเงินฝากทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดออกมาได้ซึ่งธนาคารจะพิจารณาทั้งข้อมูลเครดิตบูโร, คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด, ประวัติการชำระสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงิน, ความสามารถในการผ่อนชำระ, ภาระหนี้ที่มีกับทุกสถาบันการเงิน, การติดต่อผู้สมัคร เป็นต้นแต่ก็ใช่ว่าจะมีธนาคารเดียว ที่สมัครแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ถ้าที่นี่ไม่ผ่าน ก็ลองดูธนาคารอื่นที่เปิดให้สมัครบัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันก็ได้ ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขเงินฝากขั้นต่ำ และวงเงินอนุมัติต่างกันไปส่วนการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวไม่ได้ และไม่ได้เพิ่มวงเงินก็มีข้อดีอยู่ในตัว คือ ยังมีโอกาสทบทวนถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้บัตรเครดิต ว่าวงเงินเท่านี้จะใช้จ่ายอะไร และยังมีโอกาสชำระคืนเต็มจำนวน เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ย