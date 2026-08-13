อุทาหรณ์! เด็กจีนนอนเล่นมือถือวันละ 5 ชม. ผ่านไปครึ่งเดือนเดินไม่ได้ หมอย้ำวัยรุ่นก็เป็นได้ ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุ

ใครชอบนอนไถจอทั้งวันต้องระวัง! หลังนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งจากเมืองไทโจว มณฑลเจ้อเจียง ใช้เวลาช่วงปิดเทอมฤดูร้อน อย่างน้อยวันละ 5 ชั่วโมงไปกับการนอนเล่นโทรศัพท์มือถือและเล่นเกม โดยแทบไม่ยอมลุกไปไหน ผ่านไปครึ่งเดือน น่องข้างขวาของเขาก็บวมฉึ่งและปวดจนเดินไม่ได้ สุดท้ายครอบครัวต้องหามส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
ตอนแรกทางครอบครัวคิดว่า อาการปวดของเขาเป็นเพียงอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วไป ทว่าพอเวลาผ่านไป อาการกลับแย่ลงเรื่อยๆ จึงพามาโรงพยาบาล โดยแพทย์พบว่า นักเรียนคนนี้มี "ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (Deep Vein Thrombosis)" ซึ่งจัดเป็นภาวะที่อันตราย เกิดจากเลือดไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้เกิดเลือดคั่ง และจับตัวเป็นลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดดำส่วนลึก นอกจากนี้ สิ่งที่น่ากังวล คือ หากลิ่มเลือดที่เกิดหลุดไปที่ปอดก็อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
แพทย์ได้ทำการรักษานักเรียนคนนี้ทันที พร้อมระบุว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยเป็นลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกมากขึ้น โดยเฉพาะในคนหนุ่มสาว เนื่องจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
โดยคนยุคใหม่หลายคนมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง คือ แทบไม่เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น นั่งดูโทรทัศน์ติดต่อกันหลายชั่วโมง นอนเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดทั้งวัน นั่งทำงานไม่ยอมลุก ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเท่านั้น หากยังรวมถึงโรคร้ายอื่นๆ อย่างโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อีกด้วย
ดังนั้น แพทย์จึงแนะนำว่าให้ลุกขึ้นมาขยับร่างกาย หรือเดินเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 30-60 นาที และหมั่นออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต จะได้มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
ที่มา : 天天躺著滑手机5小时 男高中生半个月后无法走路