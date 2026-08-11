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จากทริปฮันนีมูนสู่ภารกิจกู้ภัย! ตร.หนุ่มไม่ลังเล พุ่งช่วยครอบครัว 5 ชีวิต คำพูดของภรรยาทำเอาชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่มันคู่สร้างคู่สม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : สื่อจีน)
ต่อให้อยู่นอกเหนือเวลางาน แต่เมื่อเห็นคนเดือดร้อนก็พร้อมช่วยเสมอ! "ฟ่านข่ายเยว่" ตำรวจหนุ่มวัย 28 ปี จากมณฑลเจียงซู และ "กู้เจียหนิง" ภรรยาของเขา ซึ่งทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ได้รับคำชมจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก หลังทั้งสองได้ช่วยชีวิตครอบครัวหนึ่ง ที่ประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนทะลุที่กั้นจนหวิดร่วงตกหน้าผา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 20 ก.ค. ฟ่านที่ใช้สิทธิลาพักร้อน พาภรรยามาฮันนีมูนในมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) พบเห็นรถเก๋งสีขาวเสียหลักพุ่งชนทะลุราวกั้นข้างทาง เศษเหล็กกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากรถที่พร้อมจะล่วงลงไปด้านล่างได้ทุกเมื่อ พร้อมกับเสียงร้องไห้และเสียงเด็กร้องดังมาจากในรถ

ฟ่านรีบจอดรถและตรงเข้าไปช่วยทันทีอย่างไม่มีลังเล เขาปลอบสมาชิกทั้ง 5 คนของครอบครัวนี้ว่า “อย่ากังวล ผมเป็นตำรวจ! เราจะช่วยคุณออกมาเดี๋ยวนี้!” พร้อมโทร.แจ้งขอความช่วยเหลือ

ขณะเดียวกัน พอกู้เห็นสามีวิ่งตรงเข้าไปช่วย เธอก็ไม่รอช้า วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่ขับรถผ่านมาแถวนั้น

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ด้วยความช่วยเหลือจากพลเมืองดีทั้งหลาย จึงสามารถช่วยพ่อแม่และลูกทั้ง 3 คนออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย

แม้ตัวฟ่านจะเต็มไปด้วยแผลถลอก แต่เขาก็ยังคงวิ่งวุ่นไปมา คอยอยู่ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ ช่วยติดต่อประสานงาน กระทั่งตำรวจท้องถิ่นมารับช่วงต่อ จึงค่อยๆ ปลีกตัวออกมาอย่างเงียบๆ

ต่อมา เขาได้โพสต์ภาพและข้อความสั้นๆ บนโซเชียลว่า “ช่วยเหลือผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 3 คนออกจากรถได้สำเร็จ ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้มาปฏิบัติหน้าที่ในไห่หนาน”

ภายหลังครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือได้ติดต่อไปขอบคุณฟ่าน ที่ช่วยพวกเขาอย่างสุดกำลังในยามวิกฤต ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ซึ่งพวกเขาจะจดจำไว้ตลอดไป พร้อมระบุว่า สมาชิกทุกคนปลอดภัยดี

ฟ่านข่ายเยว่ และ กู้เจียหนิง (ภาพจาก : สื่อจีน)
ตามรายงาน ฟ่านและกู้เจอกันในปี 2019 และแต่งงานกันในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา แม้ว่าทริปฮันนีมูนของทั้งคู่จะกลายเป็นภารกิจกู้ภัยกะทันหัน แต่พอมองกลับไป กู้เผยว่าเธอ "ภูมิใจในตัวฟ่าน" และชื่นชมในความตั้งใจของเขา ที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ทำให้ทริปฮันนีมูนธรรมดาๆ กลายเป็นความทรงจำแสนพิเศษที่ไม่มีวันลืม เพราะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้ร่วมทำความดี ช่วยชีวิตคนด้วยกัน

ที่มา : 蜜月变救援！新婚警冲悬崖救5命　妻没抱怨反为他感到骄傲 