จากทริปฮันนีมูนสู่ภารกิจกู้ภัย! ตร.หนุ่มไม่ลังเล พุ่งช่วยครอบครัว 5 ชีวิต คำพูดของภรรยาทำเอาชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่มันคู่สร้างคู่สม

ต่อให้อยู่นอกเหนือเวลางาน แต่เมื่อเห็นคนเดือดร้อนก็พร้อมช่วยเสมอ! "ฟ่านข่ายเยว่" ตำรวจหนุ่มวัย 28 ปี จากมณฑลเจียงซู และ "กู้เจียหนิง" ภรรยาของเขา ซึ่งทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ได้รับคำชมจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก หลังทั้งสองได้ช่วยชีวิตครอบครัวหนึ่ง ที่ประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนทะลุที่กั้นจนหวิดร่วงตกหน้าผา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 20 ก.ค. ฟ่านที่ใช้สิทธิลาพักร้อน พาภรรยามาฮันนีมูนในมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) พบเห็นรถเก๋งสีขาวเสียหลักพุ่งชนทะลุราวกั้นข้างทาง เศษเหล็กกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากรถที่พร้อมจะล่วงลงไปด้านล่างได้ทุกเมื่อ พร้อมกับเสียงร้องไห้และเสียงเด็กร้องดังมาจากในรถ
ฟ่านรีบจอดรถและตรงเข้าไปช่วยทันทีอย่างไม่มีลังเล เขาปลอบสมาชิกทั้ง 5 คนของครอบครัวนี้ว่า “อย่ากังวล ผมเป็นตำรวจ! เราจะช่วยคุณออกมาเดี๋ยวนี้!” พร้อมโทร.แจ้งขอความช่วยเหลือ
ขณะเดียวกัน พอกู้เห็นสามีวิ่งตรงเข้าไปช่วย เธอก็ไม่รอช้า วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่ขับรถผ่านมาแถวนั้น
ด้วยความช่วยเหลือจากพลเมืองดีทั้งหลาย จึงสามารถช่วยพ่อแม่และลูกทั้ง 3 คนออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
แม้ตัวฟ่านจะเต็มไปด้วยแผลถลอก แต่เขาก็ยังคงวิ่งวุ่นไปมา คอยอยู่ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ ช่วยติดต่อประสานงาน กระทั่งตำรวจท้องถิ่นมารับช่วงต่อ จึงค่อยๆ ปลีกตัวออกมาอย่างเงียบๆ
ต่อมา เขาได้โพสต์ภาพและข้อความสั้นๆ บนโซเชียลว่า “ช่วยเหลือผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 3 คนออกจากรถได้สำเร็จ ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้มาปฏิบัติหน้าที่ในไห่หนาน”
ภายหลังครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือได้ติดต่อไปขอบคุณฟ่าน ที่ช่วยพวกเขาอย่างสุดกำลังในยามวิกฤต ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ซึ่งพวกเขาจะจดจำไว้ตลอดไป พร้อมระบุว่า สมาชิกทุกคนปลอดภัยดี
ตามรายงาน ฟ่านและกู้เจอกันในปี 2019 และแต่งงานกันในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา แม้ว่าทริปฮันนีมูนของทั้งคู่จะกลายเป็นภารกิจกู้ภัยกะทันหัน แต่พอมองกลับไป กู้เผยว่าเธอ "ภูมิใจในตัวฟ่าน" และชื่นชมในความตั้งใจของเขา ที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ทำให้ทริปฮันนีมูนธรรมดาๆ กลายเป็นความทรงจำแสนพิเศษที่ไม่มีวันลืม เพราะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้ร่วมทำความดี ช่วยชีวิตคนด้วยกัน
ที่มา : 蜜月变救援！新婚警冲悬崖救5命 妻没抱怨反为他感到骄傲