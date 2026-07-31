หนุ่มจีนป่วยโรคประหลาด! ทำหนังศีรษะหนาย่น จนดูคล้าย &'สมอง&'

เมื่อไม่นานมานี้ สื่อต่างประเทศได้รายงานถึงความสำเร็จของทีมแพทย์ ในการผ่าตัดรักษาหนุ่ม วัย 23 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคประหลาด ส่งผลให้หนังศีรษะของเขาหนาตัวขึ้น และเบียดจนเกิดรอยย่นที่ดูคล้ายกับสมอง
ตามรายงาน หลี่ซึ่งเป็นชาวหูหนาน สังเกตเห็นหนังศีรษะของตัวเองเริ่มมีอาหารผิดปกติครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ก่อนที่อาการจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กินพื้นที่ไปมากกว่าครึ่งศีรษะ ส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์และสร้างความทุกข์ใจให้หลี่เป็นอย่างมาก จนเกิดความเครียดทางจิตใจอย่างรุนแรง
เขาตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดขยายผิวหนัง ทว่าก็ไม่เป็นผล
หลายปีที่ผ่านมา หลี่ตระเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรักษาและหวังที่จะเข้ารับการผ่าตัด แต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะการผ่าตัดในอดีตที่ล้มเหลว ทำให้หนังศีรษะของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น และเหลือผิวหนังส่วนที่แข็งแรงอยู่น้อยมาก
อย่างไรก็ตาม ความหวังของหลี่ได้ถูกจุดประกายขึ้น เมื่อมีรายงานว่า "โจวเว่ย" แพทย์ประจำแผนกศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลจงหนาน มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และทีมแพทย์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายคลึงกับเขา หลี่จึงรีบเดินทางไปที่อู่ฮั่นทันที
จากการตรวจ แพทย์วินิจฉัยว่า หลี่ป่วยเป็นโรคหายาก “Cutis verticis gyrata” ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเกิดจากโรค หรือความผิดปกติอื่นๆ
ทางทีมแพทย์ยอมรับกว่าเคสของหลี่เป็นเคสที่ยาก จึงมีการวางแผนการผ่าตัดและออกแบบเทคนิคในการรักษาใหม่ หวังใช้ผิวหนังที่มีรอยแผลเป็นและหนังศีรษะส่วนที่แข็งแรงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เดือนก.ค.ของปีที่แล้ว ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดขั้นแรกด้วยการฝังอุปกรณ์ขยายเนื้อเยื่อไว้บนศีรษะของหลี่ ซึ่งจะทำการฉีดของเหลวเข้าไปเป็นระยะๆ และค่อยๆ ยืดหนังศีรษะส่วนที่แข็งแรงของเขา เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับการผ่าตัดขั้นต่อไป ซึ่งจะเป็นการตัดเนื้อเยื่อที่ผิดปกติออก ทำการซ่อมแซมและปิดแผล
11 เดือนแห่งการรอคอย ในที่สุดหลี่ก็มีเนื้อเยื่อผิวหนังที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงเพียงพอสำหรับการผ่าตัด ทีมแพทย์ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งหลังจากแผลหายดี หนังศีรษะของหลี่ก็กลับมาเป็นปกติและมีผมงอกขึ้นมาไม่ต่างจากคนทั่วไป
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ภาพหนังศีรษะของเขาทำให้ฉันขนลุก” และ “นี่คือแก่นแท้ของการศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งก็คือการช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ มากกว่าแค่ทำให้สวยขึ้น”
ที่มา : Rare medical condition causes Chinese man's scalp to thicken and fold, resembling human brain (SCMP)