ปิดฉากสิงโตหน้าม้าเต่อ! &'อาหาง&' กลับสู่ดาวสิงโตแล้วด้วยอายุ 17 ปี

สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวเน็ต! หลังมีรายงานถึงการจากไปของ "อาหาง" สิงโตขาวสายพันธุ์แอฟริกาใต้ เจ้าของทรงผม “หน้าม้าเต่อ” สุดจ๊าบประจำสวนสัตว์กว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
โดยเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา อาหางซึ่งเป็นที่รักของผู้คน และเป็นดาวเด่นอยู่คู่สวนสัตว์มาสิบกว่าปีได้เสียชีวิตลงด้วยวัย 17 ปี
ตามรายงาน อาหางเกิดในปี 2009 ที่นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ก่อนถูกย้ายมายังสวนสัตว์กว่างโจวในปี 2015 และกลายเป็นขวัญใจของชาวเน็ตในปี 2022 หลังภาพของมัน พร้อมด้วยทรงผมที่ไม่เหมือนใครและตายิ้มเล็กๆ อันเป็นเอกลักษณ์ ได้ถูกแชร์ออกไปและเป็นไวรัล
ถึงขนาดที่ทางสวนสัตว์ต้องออกมาชี้แจงว่า ไม่มีใครไปตัดผมให้อาหางทั้งนั้น ทั้งหมดเกิดจากสภาพอากาศและความชื้นล้วนๆ หลังชาวเน็ตต่างพากันแซว พร้อมตั้งคำถามว่า มีใครตัดผมให้อาหางหรือเปล่า?
อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2025 อาหางป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์วงศ์ตระกูลนี้ ทางสวนสัตว์จึงย้ายอาหางไปอยู่โซนด้านใน โดยอาหางได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ทั้งนี้ เนื่องจากการจากไปของอาหางได้สร้างความเสียใจให้แก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ทางสวนสัตว์จึงวางแผนที่จะสร้างรูปปั้น เพื่อเป็นตัวแทนและเป็นที่ระลึกถึงอาหาง
ที่มา : 廣州動物園｜「齊陰頭」明星白獅「阿杭」離世 園方擬委託藝術家製銅像