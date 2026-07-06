เกินต้าน! ฟิตเนสจีนคืนเงิน-ขอยกเลิกสมาชิกลูกค้าสายฟิต หลัง &'กลิ่นตัวแรง&' จนลูกค้าคนอื่นทนไม่ไหว

กลิ่นตัวเป็นเหตุ! ชายแซ่ฉือ จากหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ได้ร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์เจ้อเจียง หลังถูกฟิตเนสใกล้บ้านยกเลิกสมาชิก ทั้งที่เพิ่งจ่ายเงินจำนวน 6,388 หยวน (ประมาณ 31,940 บาท) เพื่อสมัครสมาชิกเป็นเวลา 3 ปี ไปในเดือนพ.ค. 2025 ซึ่งนั่นหมายความว่า เขายังสามารถใช้บริการได้จนถึงสิ้นเดือนเม.ย. 2028
ตามรายงาน ฉือเคยหนักประมาณ 125 กิโลกรัม ก่อนที่จะลดน้ำหนักเหลือ 80 กิโลกรัม เขาชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก และเพื่อรักษารูปร่าง จึงมาออกกำลังกายที่ฟิตเนสสัปดาห์ละ 5 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา เขาได้รับข้อความแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกจากทางฟิตเนส ซึ่งชี้แจงสาเหตุในการยกเลิกว่า มีสมาชิกจำนวนมากร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นในฟิตเนส ซึ่งเกิดจากกลิ่นตัวของเขา
“พวกเราได้ไตร่ตรองและพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนมาเป็นเวลานานก่อนที่จะตัดสินใจเช่นนี้ โดยเราจะคืนเงินค่าสมาชิกที่เหลือให้กับคุณ” “เรากำลังเผชิญกับแรงกดดันในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เราพยายามดูแลลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดี ทว่ามีลูกค้าหลายคนร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า เกี่ยวกับกลิ่นในฟิตเนสที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ” ข้อความจากฟิตเนส โดยนอกจากทางฟิตเนสจะคืนเงิน 3,888 หยวน (ประมาณ 19,440 บาท) ให้ฉือแล้ว พวกเขายังมอบบัตรสมาชิก 3 เดือนของฟิตเนสอีกแห่งให้ด้วย
ภายหลังพนักงานของฟิตเนสเปิดเผยว่า ฉือเป็นคนเหงื่อออกเยอะและมีกลิ่นตัวแรง โดยลูกค้าหลายคนบอกว่า ได้กลิ่นเหม็นรุนแรงบริเวณเครื่องออกกำลังกายที่ฉือเพิ่งใช้ รวมถึงตอนที่เขาเดินผ่าน ทำให้ไม่มีใครอยากใช้บริการ แม้ทางฟิตเนสจะแก้ปัญหา ด้วยการขอให้ฉือมาใช้บริการในช่วงเวลาที่คนไม่เยอะ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ให้ที่มุมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ลูกค้าก็ยังร้องเรียนเรื่องกลิ่นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ด้านฉือยอมรับว่า เขาเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากจริงๆ จึงพกผ้าขนหนูมาหลายผืน เพื่อใช้เช็ดเหงื่อและคลุมอุปกรณ์ออกกำลังกาย
ทั้งนี้ ฉือหวังที่จะได้กลับมาใช้บริการฟิตเนสดังเดิม เพราะอยู่ใกล้บ้าน จึงขอความช่วยเหลือมายังสถานีโทรทัศน์ แต่ก็ดูจะไม่เป็นผล
หลังเรื่องราวของฉือถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ถกเถียงของชาวเน็ต พร้อมคอมเมนต์ เช่น “คุณพระ! เขาถึงกับไปร้องเรียนกับสถานีโทรทัศน์เลยนะ แต่ฉันเข้าข้างฟิตเนสแหละ” “เขาคงเป็นโรคกลิ่นตัวเหม็นแน่เลย เหงื่ออย่างเดียวไม่เหม็นขนาดนั้นหรอก ฉันเคยมีลูกค้าที่เป็นโรคกลิ่นตัวเหม็นคนหนึ่ง เวลาอยู่ข้างๆ เขาแทบหายใจไม่ออกเลย" และ “นี่ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเหรอ? ท้ายที่สุดแล้ว ฟิตเนสก็เป็นสถานที่ที่ต้องมีคนเหงื่อออกนี่นา"
ที่มา : Chinese gym refunds client, offers membership elsewhere after body odour complaints (SCMP)