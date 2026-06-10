แค้นนี้ต้องชำระ! หนุ่มจีนสุดทน เปิดศึกกับยุงร้าย พร้อมทำ "บันทึกการสังหารยุง" จนเป็นไวรัล

ฤดูร้อนที่มาพร้อมกับกองทัพยุง ทำชายคนหนึ่งจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ถึงกับหมดความอดทน หลังเขาโดนยุงกัดทุกวัน จนเกิดปิ๊งไอเดียแปลกๆ ระบายความแค้น ด้วยการทำสมุดบันทึกการสังหารยุงขึ้นมา
โดยหลังจากที่กำจัดพวกมันแล้ว เขาจะเก็บซากยุงเอาไว้ ก่อนที่จะนำมาติดไว้ในสมุดทีละตัว พร้อมระบุวันที่ยุงตัวดังกล่าวตายไว้ด้านล่าง ซึ่งสมุดแต่ละหน้าล้วนเต็มไปด้วยซากยุงจำนวนมากที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ
หลังภาพสมุดบันทึกการสังหารยุง ที่เต็มไปด้วยซากยุงของเขาถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ต โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "การล่มสลายของวงศ์ตระกูลยุง" "อย่างกับบันทึกการออกรบ" "ยุงน่าจะกลัวเขานะ" "โดนยุงกัดจนเพี้ยน" "ฤดูร้อนมาถึงแล้วจริงๆ" "อากาศร้อนทำให้คนเป็นบ้า" "อะไรก็เกิดขึ้นได้ หลังถูกยุงกัดจนหมดความอดทน" และ "นี่คงเป็นสมุดต้องห้ามในโลกของยุง"
ทั้งนี้ ตามรายงาน เคยมีกรณีคล้ายกันเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อชายจากมณฑลหูหนาน ถูกยุงกัดและรบกวนกลางดึกอยู่พักใหญ่ จนถึงขั้นมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาไล่กำจัดยุงตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี 4 ก่อนที่จะเก็บซากยุง 4 ตัว มาแปะลงบนกระดาษ จดบันทึกพร้อมเผยแพร่วีรกรรมการไล่ล่ายุงของเขาลงบนโซเชียล
ที่มา : 夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿