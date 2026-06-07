จีนเตรียมสร้างฐานดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่องจุดกำเนิดจักรวาล

จีนเตรียมตั้งฐานสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์เชิงแสงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกหลายตัวบนที่ราบสูงทิเบต
เติ้ง ลี่ฉาย หัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์ฝ่ายวางแผนสถานที่ของหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติจีน (NAOC) เปิดเผยว่า กล้องโทรทรรศน์ที่จะติดตั้งบนเทือกเขาไซ่ชื่อเถิง ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน จะมีความกว้างตั้งแต่ 6.5 เมตร ถึง 14.5 เมตร ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ขนาดเล็กอีกหลายสิบชิ้น ซึ่งคาดว่าพลังในการรวบรวมแสงโดยรวมของกล้องเหล่านี้จะเหนือกว่ากล้องโทรทรรศน์บนยอดเขาเมานาเคอาในฮาวาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สังเกตการณ์ดาราศาสตร์ภาคพื้นดินที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบัน
ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ภาคพื้นดิน การขัดเงากระจก และการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สำหรับโครงการกล้องโทรทรรศน์เชิงแสงขนาดใหญ่ (LOT) ขนาด 14.5 เมตร มูลค่า 2,500 ล้านหยวน (ประมาณ 12,500 ล้านบาท) และโครงการกล้องโทรทรรศน์สำรวจมัลติเพล็กซ์ (MUST) ขนาด 6.5 เมตร มูลค่า 1,500 ล้านหยวน (ประมาณ 7,500 ล้านบาท) จะเปิดใช้งานจริงภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 11 เมตรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจะใช้เงินทุนจากภาคเอกชนทั้งหมด
ข้อมูลจากสมาชิกในทีมโครงการระบุว่า กระจกเงาหลักของ LOT จะประกอบด้วยกระจกหกเหลี่ยม 120 ชิ้น แต่ละชิ้นกว้าง 1.44 เมตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการมองย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นของจักรวาล เพื่อสังเกตดาวฤกษ์และกาแล็กซีกลุ่มแรก ๆ ที่ก่อตัวขึ้นหลังการระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang) รวมถึงศึกษาการแตกตัวเป็นไอออนของจักรวาล (Cosmic Reionisation)
อุปกรณ์และกระจกเงาทั้ง 120 ชิ้นส่วนใหญ่จะผลิตขึ้นภายในประเทศจีน โดยโครงการ LOT มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2573 ซึ่งทีมงานต้องก้าวข้ามความท้าทายทางวิศวกรรมในการควบคุมโครงสร้างที่มีน้ำหนักกว่า 500 ตันให้มีความแม่นยำสูง ทั้งนี้ นักวิจัยจีนหวังว่า LOT จะเปิดให้ประชาคมระหว่างประเทศได้ร่วมใช้งานเมื่อพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนด้านดาราศาสตร์ในระดับโลกต่อไป
ที่มา: SCMP