เคลมตั้งแต่วันแรก! สาวจีนออกรถป้ายแดง พลาดตกคู แต่ยังชิล ถ่ายรูปชูสองนิ้วจนเป็นไวรัล

ออกรถใหม่ปุ๊บ ลงคูปั๊บ! สาวแซ่กงจากเมืองโหลวตี๋ มณฑลหูหนาน เพิ่งรับรถป้ายแดงวันแรก ขับไม่ทันไรก็พุ่งลงคูน้ำข้างทางเสียแล้ว แต่แทนที่จะเสียใจ หรือจิตตก เธอกลับยืนยิ้มแฉ่ง ถ่ายรูปชูสองนิ้วอยู่ข้างรถ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยหลังจากทางบริษัทนำรถยนต์มาส่งที่บ้าน กงก็รีบเอารถออกไปทดลองขับด้วยความตื่นเต้น ทว่าด้วยความที่ยังไม่คุ้นชิน เลยเข้าโค้งผิดจังหวะ จนทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปที่คูน้ำ
อย่างไรก็ตาม เธอดูไม่ตื่นตระหนกแม้แต่น้อย แถมยังยืนยิ้มถ่ายรูปคู่กับรถ ขณะรอรถยกมาเอารถของเธอไปซ่อมที่อู่
ภายหลังกงเผยว่า ตอนเกิดอุบัติเหตุ เธอรู้สึกสมองโล่ง หัวขาวโพลนไปชั่วขณะ กว่าจะรู้ตัวอีกทีรถก็ตกลงไปในคูน้ำข้างทางแล้ว
เธอยอมรับว่า รู้สึกปวดใจที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันแรกที่ถอยรถมาใหม่ แต่ก็ดีใจที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
"คนปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นอะไรนั้นสำคัญที่สุด" เธอกล่าวพร้อมเสริมว่า "กรมธรรม์มีผลบังคับใช้แล้ว"
หลังเรื่องราวของกงถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "นี่คือรถใหม่ที่เคลมไวที่สุด" "รับรถวันแรกก็เกิดอุบัติเหตุทันที" "บริษัทประกันคงพูดไม่ออกเลยหลังเจอเคสแบบนี้" และ "ยังชูสองนิ้วได้อยู่อีก จิตใจแข็งแกร่งจริงๆ"
ทั้งนี้ ชาวเน็ตหลายคนยังฝากเตือนมือใหม่หัดขับว่า ให้ขับช้าๆ โดยเฉพาะเวลาเข้าโค้ง หรือทางแคบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มา : 刚牵新车秒变事故车！ 女子淡定比YA：保险已生效了