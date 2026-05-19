เท่แบบไม่ตั้งใจ! หนูน้อย 7 ขวบ เกิดมามีผมหน้าม้าสีขาว แม่เผยความจริงป่วยโรคหายาก ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพียบ

ผมจริง ไม่ได้ย้อม! "เหวินซี" เด็กหญิง วัย 7 ขวบ จากเมืองเส้าหยาง มณฑลหูหนาน ได้รับความสนใจบนโซเชียล ด้วยผมหน้าม้าสีขาวสุดโด่ดเด่น ราวกับตัวละครในอนิเมะญี่ปุ่น ซึ่งภายหลังนางหลิว คุณแม่ของหนูน้อยก็ได้เฉลยความจริง ว่าผมหน้าม้าสีขาวนั้นเป็นผลมาจากโรคหายาก
โดยเหวินซีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น "ไพบอลดิซึม (piebaldism)" แต่กำเนิด ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายาก ส่งผลให้ผิวหนัง หรือเส้นผมขาดเม็ดสี จนกลายเป็นสีขาว
เพราะรูปลักษณ์ที่แตกต่าง ไม่เหมือนคนอื่น ทางครอบครัวจึงกังวลว่า เหวินซีจะได้รับสายตาแปลกๆ หรือคำพูดที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ เลยไม่กล้าพาหนูน้อยออกไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่
"ฉันรู้สึกผิดอยู่เสมอ ที่ทำให้ลูกเกิดมาเป็นแบบนี้" นางหลิวกล่าว
กระทั่งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว พวกเขาตัดสินใจพาเหวินซีออกมาข้างนอกบ่อยขึ้น โชคดีที่เหวินซีเติบโตมาเป็นเด็กที่สดใส มองโลกในแง่ดี แม้จะได้รับสายตาแปลกๆ ก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ
ถึงอย่างนั้น นางหลิวก็หวังว่า ลูกสาวของเธอจะไม่ถูกบูลลี่ หรือล้อเลียน ได้พบเจอแต่คนที่น่ารักและมีจิตใจดี นอกจากนี้ เธอยังคงไม่ยอมแพ้ พยายามศึกษาและค้นหาวิธีรักษา เผื่อว่าเส้นผมของลูกจะกลับมามีสีเป็นปกติในสักวัน
หลังเรื่องราวของเหวินซีถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างให้กำลังใจหนูน้อยอย่างล้นหลาม เช่น "ดูเท่และน่ารักมาก" "เท่สุดๆ" "สวยอยู่นะ อย่าให้ความคิดลบๆ หรืออคติมาทำร้ายเธอเลย" "ว้าว! ไฮไลท์ตามธรรมชาติ" "ดูดีมาก เป็นเอกลักษณ์สุดๆ" และ "ผู้หญิงหลายคนตั้งใจย้อมผมแบบนี้ด้วยซ้ำ"
7岁女孩天生白色刘海患上罕见病
ที่มา : 湖南7歲得意妹白色瀏海獲讚Cool 原來患一種罕見病