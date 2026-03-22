ลูกข้าใครอย่าแตะ! เด็กชาย 5 ขวบ ถูกแม่ลิงทำร้ายตกหน้าผาลึก 10 เมตร หลังไปเล่นกับลูกลิง

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ขณะที่เด็กชายวัย 5 ขวบ กำลังเล่นกับลูกลิงอยู่บนเขาแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซี โดยแม่ลิงคิดว่าเด็กชายเข้ามาทำร้ายลูกของมัน จึงพุ่งเข้ามาโจมตี ก่อนที่จะลากเด็กชายลงไปยังหน้าผาลึกถึง 10 เมตร
ตามรายงาน เมื่อพ่อของเด็กชายเห็นลูกชายของตนเองถูกแม่ลิงลากไปจนตกหน้าผา ก็รีบกระโดดตามลงไปช่วยทันที
อย่างไรก็ตาม โชคดีที่มีกิ่งไม้ต่างๆ มาช่วยรองรับตัวเด็กชายเอาไว้ ทำให้ปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร มีเพียงแค่อาการตกใจเสียขวัญก็เท่านั้น
ด้านคุณพ่อก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงเช่นกัน แต่เนื่องจากบริเวณที่ติดอยู่นั้นเป็นผาชัน ทั้งสองเลยไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาเองได้
หลังจากได้รับรายงาน หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นก็รีบรุดมายังที่เกิดเหตุ และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือสองพ่อลูกจนปลอดภัย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฝากเตือนไปยังนักท่องเที่ยวด้วยว่า ให้รักษาระยะห่างจากสัตว์ป่า ห้ามแหย่ ให้อาหาร หรือยั่วยุพวกมันโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และหากมีเหตุฉุกเฉินก็ให้รีบแจ้งตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ
ที่มา : 江西5岁童逗玩马骝仔遭母猴拉落悬崖 父跳崖救子双双被困