หนุ่มจีนผ่อนรถ BMW หมดปุ๊บ โล่งใจไม่ทันไร ขับชน BYD สภาพดูไม่จืด แต่ขอยิ้มสู้ไว้ก่อน!

ชายจากเมืองฟู่หยาง มณฑลอานฮุย ผ่อนรถงวดสุดท้ายหมดปุ๊บก็ดันเกิดอุบัติเหตุปั๊บ แถมยังรุนแรงชนิดที่ทำให้รถสุดที่รักของเขาพังยับเยิน ทว่าสิ่งที่เขาทำกลับเป็นการแอคท่าถ่ายรูป ชูสองนิ้วเซลฟี่กับรถเสียนี่
ตามรายงาน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยขณะที่ชายคนนี้ขับรถกลับจากการไปรับเพื่อนสนิทที่สถานีรถไฟ ก็ดันชนเข้ากับรถยนต์บีวายดี (BYD) อย่างจัง
ส่งผลให้รถ BMW ของเขาเสียหายอย่างหนัก เรียกว่าเกือบจะทั้งคัน ตั้งแต่กันชน ไฟหน้า ถุงลมนิรภัยและกระจกหน้าล้วนอยู่สภาพที่ดูแทบไม่ได้ทั้งสิ้น
ความจริงแล้ว เขาเพิ่งจะรู้สึกมีความสุขแบบสุดๆ และรู้สึกเป็นอิสระ เพราะเพิ่งปิดค่างวดรถงวดสุดท้ายไปเมื่อ 1 เดือนกว่าๆ
อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาคิดว่าโชคดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แม้รถจะเสียหาย แต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้ว เครียดไปก็ไม่ได้อะไร เลยคิดหาอะไรสนุกๆ ตลกๆ ทำคลายเครียด ด้วยการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและโพสต์ลงโซเชียล
"อย่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว มันเกิดขึ้นแล้ว จะมานั่งร้องไห้เฉยๆ ก็ไม่ได้หรอก การมีทัศนคติที่ดีสำคัญกว่าสิ่งใด" ชายคนดังกล่าวกล่าว
