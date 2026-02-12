บุญส่งทันใจ! ชายจีนเฉียดตาย แต่รอดได้เพราะให้อาหารแมวจร (มีคลิป)

ชายแซ่ฉือ เจ้าของร้านปลาย่าง ในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว รอดพ้นจากอันตรายถึงชีวิตได้อย่างหวุดหวิว เพราะความเมตตาที่เขามีต่อแมวจรจัดตัวหนึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ขณะที่นายฉือกำลังยืนล้างปลาอยู่ที่หน้าร้าน ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง เขาก็เห็นเจ้าเหมียวจรที่กำลังมองหาอาหาร เลยเอาเครื่องในปลามาให้เจ้าเหมียวกิน
คลิปวิดีโอเผยภาพนายฉือเดินถือเครื่องในปลาตรงเข้าไปหาเจ้าเหมียว จากนั้น 2 วินาทีต่อมา ก็มีกระถางดอกไม้ร่วงลงมายังจุดที่เขายืนอยู่ก่อนที่จะเดินมาหาเจ้าเหมียวจร
กระถางดอกไม้ดังกล่าวซึ่งหนักหลายกิโลกรัม ได้กระแทกเข้ากับกะละมังอย่างรุนแรง จนทำให้กะละมังเสียรูป
ด้านนายฉือบอกว่า ถ้ามันตกใส่ศีรษะก็อาจจะมีสิทธิ์บาดเจ็บสาหัส หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยแมวจรตัวนี้มาขออาหารที่ร้านนานกว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งทุกครั้งที่ล้างปลา ก็จะมีเศษเครื่องในปลาเหลืออยู่ เขาก็จะเก็บไว้ให้มัน อย่างไรตาม เขาไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้แมวจรตัวนี้ช่วยชีวิตไว้
นายฉือบอกอีกด้วยว่า ปกติเขาเป็นคนรักสัตว์ โดยที่บ้านของเขาก็เลี้ยงสุนัข โดยเขาตั้งใจที่จะซื้อบ้านแมวสำเร็จรูปมาตั้งไว้หน้าร้าน เพื่อที่มันจะได้มีที่พักพิง ไม่ต้องทนหนาวและหิวอีกต่อไป
ทั้งนี้ รายงานระบุว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสายไฟไปพันกับกระถางดอกไม้ ซึ่งพนักงานร้านนายฉือที่กำลังซ่อมไฟอยู่ด้านบนไม่ทราบ พอออกแรงดึงสายไฟ ก็ทำให้กระถางดอกไม้ร่วงลงมา
ที่มา : 烤鱼店老板起身喂流浪猫 下秒高空花盆砸中原位 网民：好人好报 (HK01)