สาวจีนโหมลดน้ำหนัก หวังหุ่นสวยเป๊ะปังเป็นเพื่อนเจ้าสาว สุดท้ายมีภาวะก่อนเบาหวาน!

ลดน้ำหนักผิด เสี่ยงสุขภาพพังระยะยาว! พนักงานออฟฟิศสาว วัย 26 ปี จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง อยากสวยในวันที่ต้องรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว เลยตั้งใจลดน้ำหนักอย่างสุดโต่ง สุดท้ายมีภาวะก่อนเบาหวาน สร้างความตกตะลึงไปทั่วโซเชียล
เดิมทีเธอสูง 160 เซนติเมตร หนักประมาณ 65 กิโลกรัม พอได้รับคำเชิญจากเพื่อนซี้ให้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาว เธอก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลดน้ำหนักให้จงได้
อย่างไรก็ตาม แผนลดน้ำหนักของเธอนั้นเน้นไปที่การอดอาหารเป็นหลัก เรียกว่าเธอแทบไม่กินแป้งเลย เลือกกินแต่ผักและอกไก่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งยังโหมออกกำลังกายอย่างหนัก บางวันถึงกับวิ่งไปมากกว่า 10 กิโลเมตร
ด้วยการควบคุมอาหารสุดแสนจะเข้มงวด และการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง แค่ 2 เดือน น้ำหนักของเธอก็ลดลงไปถึง 15 กิโลกรัม โดยเธอหนักเพียง 50 กิโลกรัมก่อนถึงวันแต่งงานของเพื่อน
ตอนแรกเธอก็รู้สึกตื่นเต้น ดีใจกับผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความต้องการอย่างรวดเร็ว ทว่าหลังจากนั้นไม่นาน ร่างกายของเธอก็เริ่มส่งสัญญาณเตือน เธอรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา ทั้งยังหิวบ่อย กระหายน้ำ รวมทั้งมีอาการเวียนศีรษะและใจสั่น
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น ทำให้เธอตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยแพทย์พบว่าผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารและผลตรวจความทนต่อน้ำตาลกลูโคสของเธอสูงเกินปกติ เข้าข่ายภาวะก่อนเป็นเบาหวาน หรือเรียกอีกชื่อว่าภาวะเบาหวานแฝง
แพทย์ชี้ว่า ภาวะดังกล่าวเกิดจากการลดน้ำหนักที่สุดโต่งเกินไปของเธอ “เธอแทบจะงดคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ในขณะที่ออกกำลังกายอย่างหนัก แผนการอันสุดโต่งนี้ทำให้การหลั่งอินซูลินผิดปกติ ส่งผลให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ร่างกายขาดน้ำ และระบบเผาผลาญพัง”
ทั้งนี้ 3 เดือนต่อมา หลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมากินอาหารอย่างสมดุลและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ อาการของเธอก็ดีขึ้น น้ำหนักก็คงที่อยู่ที่ 52.5 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หลังเรื่องราวของหญิงคนนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่พูดถึงบนโซเชียล โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ฉันคิดว่าเจ้าสาวเป็นคนที่ทุ่มเทที่สุด แต่ความจริงแล้วเพื่อนเจ้าสาวต่างหากที่ทุ่มเทยิ่งกว่า” “ขนาดเจ้าสาวยังไม่ทำถึงขนาดนี้เลย” และ “ตอนที่หนัก 65 กิโลกรัม ร่างกายก็น่าจะมีไขมันสำรองเพียงพอ การลดคาร์โบไฮเดรตจะทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น แล้วทำไมเธอถึงได้จะกลายเป็นเบาหวาน? บางทีอาจมีปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อนมาก่อน หรือมีสัญญาณเริ่มต้นของโรคเบาหวานมาก่อนแล้ว”
ที่มา : China woman aims to look her best as bridesmaid resorts to extreme diet, suffers prediabetes (SCMP)