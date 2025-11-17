“Tesla Model Y” โดน “Xiaomi YU7” ตีตก “บัลลังก์เทพยอดขาย” แบบไม่น่ากลับมาทวงคืนได้อีก

เมื่อปีที่แล้วยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจีนจากค่ายเสียวหมี่ (Xiaomi) รุ่น SU7 แซงยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า Model 3 ของเทสลา (Tesla) มาปีนี้ในช่วงระหว่างเดือนต.ค. ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของเสียวหมี่ รุ่น YU7 ยังทำยอดขายแซงหน้า Model Y ไปได้อีกครั้งอย่างลอยลำ
เมื่อยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานสองรุ่นใหญ่ของเทสลาโดนรถยนต์ของเสียวหมี่แซงนำหน้าไปได้ ก็เป็นอันว่ารถอีวีแบรนด์จีนสามารถพิชิตชัยเหนือรถยนต์อีวีเทสลาแห่งสหรัฐฯอย่างบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในศึกแข่งขันตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
นาย เหลย จวิน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัทเสียวหมี่ ออกมาประกาศว่า ข้อมูลตัวเลขเป็นมาตรรับรองว่ารถยนต์เสียวหมี่ยังเป็นเจ้าตลาดอันดับหนึ่ง แม้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรถเสียวหมี่
การจัดอับดับยอดขายของรถยนต์ SUV ในช่วงเดือนต.ค. เป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์...
โดยข้อมูลสถิติของสมาคมรถยนต์โดยสารแห่งจีน ระบุว่า ในเดือน ต.ค. ยอดขายรถยนต์เสียวหมี่ สูงถึง 48,654 คัน โดย 70% ของยอดขายรถเสียวหมี่ทั้งหมดนี้ ได้อานิสงส์จาก YU7
ช่วงเดือน ต.ค. ปีนี้ ยอดขายรถยนต์เสียวหมี่ รุ่น YU7 พุ่งแรงถึง 33,662 คัน กลายเป็นรถยนต์ประเภท SUV ที่ทำยอดขายสูงที่สุด
ในช่วงเดียวกันนี้ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า Model Y ของค่ายเทสลา ทำยอดได้แค่ 19,488 คัน กล่าวได้ว่า รถยนต์ YU7 ของเสียวหมี่ เป็นตัวแทนของแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่สัญชาติจีน พิชิตชัยเหนือ Model Y เป็นครั้งแรก และเบียดรถเทสลาลงจากบัลลังก์เทพ
การเปรียบเทียบข้อมูลสองชุดนี้ ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงลำดับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หากยังได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันอีกด้วย
สื่อจีนเผยว่า ก่อนหน้านี้ เสียวหมี่ได้รายงานบนเว็บไซต์ทางการของบริษัท ระบุตัวเลขยอดจองรถ YU7 ที่ทำให้ผู้คนตื่นตะลึง ที่ผ่านมาเสียวหมี่ได้ปรับปรุงความสามารถและประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นในขีดขั้นหนึ่งแล้ว ต่อจากนี้ไปในระยะยาว ด้วยอุปสงค์ (ความต้องการ) ที่มีมากกว่าซับพลายของ YU7 น่ากลัวว่า Model Y ไม่น่ากลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ยอดขายรถได้อีกแล้ว
ที่มาข่าว กลุ่มสื่อจีน