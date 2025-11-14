เจ้าของบ่อปลาจีน ให้ปลากินพริกวันละ 5 ตัน! อ้างช่วยให้รสชาติดีขึ้น (มีคลิป)

ไม่เผ็ดแย่เหรอ? บ่อปลาแห่งหนึ่งในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารรสจัด กลายเป็นไวรัล หลังเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาด้วยพริกทุกวัน เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปลามีสีสันสดใส มีขนาดที่พอเหมาะ และมีรสชาติที่ดี
โดย "เจียงเชิ่ง" เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 40 ปีและ "ควังเคอ" เพื่อนสมัยเรียนมัธยมปลายของเขา ได้ช่วยกันดูแลบ่อแห่งนี้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10 เอเคอร์ (ประมาณ 25 ไร่)
พวกเขาเลี้ยงปลามากกว่า 2,000 ตัว ปลาเหล่านี้กินพริกเป็นอาหาร ในช่วงพีคๆ พวกเขาจะใช้พริกมากถึง 5 ตัน ซึ่งพริกที่พวกเขาใช้นั้นล้วนเป็นพริกที่หาได้ทั่วไป เช่น พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า เป็นต้น
"ตอนแรกปลาไม่ค่อยจะกินพริกสักเท่าไหร่ แต่พอเราให้ทั้งหญ้าและพริก พวกมันกลับชอบพริกมากกว่า เวลาที่เรากินอาหารรสจัด เราก็จะดื่มน้ำใช่ไหม? ทว่าพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำ ดังนั้น ถ้ารู้สึกเผ็ด พวกมันก็แค่กินน้ำเยอะขึ้นเพื่อแก้เผ็ด” ควังเคอกล่าว
ด้านเจียงเชิ่งอธิบายว่า ปลาไม่มีต่อมรับรสเหมือนมนุษย์ พวกมันอาศัยประสาทรับกลิ่นเป็นหลัก เลยทำให้ไม่รู้สึกอะไร
“พริกอุดมไปด้วยวิตามินเช่นเดียวกับพืชน้ำ ซึ่งปลาก็ชอบมันเช่นกัน การเลี้ยงปลาด้วยพริกยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพลำไส้และเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดได้อีกด้วย”
นอกจากนี้ สารแคปไซซิน (Capsaicin) ในพริกยังช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ ส่งเสริมการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของปลา อีกทั้ง ช่วยขับไล่ปรสิต ทำให้ปรสิตเกาะติดร่างกายปลาได้ยากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาด้วยอาหารปลาทั่วไปแล้ว ปลาที่เลี้ยงด้วยพริกจะให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มและมีรสชาติที่ดีกว่า
ทั้งนี้ ควังเคอยังอธิบายเพิ่มเติมว่า พริกที่พวกเขาใช้ล้วนได้รับมาจากเกษตรกรในท้องถิ่นแบบฟรีๆ เนื่องจากเป็นผลผลิตที่ใกล้เน่าเสีย หรือขายไม่ออก ดังนั้น สำหรับพวกเขาแล้ว พริกจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะทั้งประหยัดและสะดวกกว่าการปลูกหญ้า เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารปลา และจากการเลี้ยงปลาด้วยพริกนี้ พวกเขาจึงสามารถทำรายได้สูงถึง 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ต่อปี
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ตอนที่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ่อปลาของมณฑลหูหนาน ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องอาหารเผ็ดร้อน ฉันก็เข้าใจทุกอย่าง..." "ปลากำลังตามทันมนุษย์แล้ว! ขนาดคนบางพื้นที่ยังกินเผ็ดเก่งไม่เท่าเลย" "ปลากินพริก!" "แบบนี้เนื้อปลาจะเผ็ดไหม?" และ “เหมือนกับปลาถูกปรุงรสไว้ล่วงหน้า ขาดแค่เพิ่มพริกไทยเสฉวน ขิง กระเทียม และต้นหอม ไม่ใช่แค่หน้าตาดูดีเท่านั้น แต่รสชาติก็น่าจะอร่อยไม่แพ้กัน”
ที่มา : China pond owner feeds fish 5,000kg of chillie peppers daily so they ‘taste better’ (SCMP)