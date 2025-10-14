รอดหวุดหวิด! เด็กหญิง 4 ขวบพลัดตกจากชั้น 20 โชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยไว้ได้

เหตุการณ์สุดระทึกเกิดขึ้นในเดือนที่แล้ว เมื่อเด็กหญิงตัวน้อยจากเมืองโหลวตี่ มณฑลหูหนาน พลัดตกลงมาจากชั้น 20 ของตึกแห่งหนึ่ง ทว่าโชคดีที่เพื่อนบ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ที่ชั้น 14 สามารถช่วยไว้ได้ และหนูน้อยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
โดยขณะที่นางอู๋กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้น เธอก็ได้ยินเสียงดังโครมครามมาจากระเบียง พอออกมาดูก็พบเด็กหญิง ซึ่งตกจากชั้น 20 ลงมาที่กันสาดชั้น 13
ด้วยความที่เธอเป็นคุณแม่ลูกสอง พอเห็นเด็กหญิงก็รีบเข้าไปปลอบทันที โดยเธอพยายามยื่นแขนออกไปจากลูกกรงระเบียง และจับมือทั้งสองข้างของเด็กหญิงเอาไว้ ก่อนที่จะบอกให้ลูกชายถ่ายคลิปและส่งเข้าไปในกลุ่มวีแชท เพื่อขอความช่วยเหลือ
ขณะเดียวกัน นายเจิ้งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบไปที่บ้านของนางอู๋ทันที และผลัดกันจับเด็กหญิงเอาไว้ นอกจากนี้ คนที่เห็นเหตุการณ์ยังโทร.แจ้งตำรวจและหน่วยดับเพลิง
ต่อมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึง และจัดการทุบหน้าต่างตรงทางเดินชั้น 14 ก่อนที่จะใช้เชือกพาเด็กหญิงกลับเข้ามาในตึกได้สำเร็จ
วันรุ่งขึ้นครอบครัวได้พาเด็กหญิงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ซึ่งผลออกมาก็เป็นปกติดี โดยครอบครัวของเด็กหญิงยังมาหานางอู๋ ชวนเธอและเพื่อนบ้านไปกินข้าวและมอบของขวัญให้แทนคำขอบคุณ
“คุณย่าของเด็กหญิงบอกอีกว่า ฉันเป็นคนช่วยชีวิตหลานสาว และจะเชิญฉันไปงานแต่งของเด็กหญิงในอนาคตอย่างแน่นอน” นางอู๋กล่าว
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมเธอ แต่บางส่วนก็ตั้งคำถามว่า ทำไมเธอถึงเลือกที่จะให้ลูกชายถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งไปในกรุ๊ปแชทแทนที่จะแจ้งตำรวจโดยตรง ซึ่งนางอู๋ก็ตอบว่า “บางคนถามว่าทำไมฉันไม่ช่วยเด็กทันที แต่กลับเลือกที่จะโพสต์คลิปวิดีโอแทน เพราะอยากโชว์ หรืออวดอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า? ตอบตามตรง จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย ฉันโพสต์คลิปเพื่อช่วยชีวิตคนต่างหาก ถ้าไม่ทำให้เป็นที่สนใจ ฉันคนเดียวคงจัดการอะไรไม่ได้ แล้วเกิดชีวิตคนๆ หนึ่งหลุดจากมือฉันขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น?"
ทั้งนี้ สำหรับสาเหตุที่เด็กหญิงตกลงมานั้น เจ้าหน้าที่คาดว่า อาจจะเกิดจากการลื่นล้มขณะเล่นซน
ที่มา : 4岁女童20楼坠至13楼 14楼女子和邻居们接力拉拽苦撑救人 (See Hua Daily)
湖南女童「20樓墮落至13樓」 熱心女鄰居緊抓她手 微信急召救兵 (HK01)